Tyto aplikace už jsou nebo v brzké době budou kompatibilní s Macy s M1

Letošní jablečná vývojářská konference WWDC20, která proběhla v červnu, se stala konferencí, na kterou všichni jableční příznivci dlouho čekali. Apple totiž v rámci své prezentace představil vlastní počítačové procesory Apple Silicon, a to po boku macOS 11 Big Sur a dalších operačních systémů. První zařízení s Apple Silicon procesory se měly objevit do konce letošního roku, a pokud pravidelně sledujete dění v jablečném světě, tak víte, že jsme se doopravdy dočkali, a to minulý týden. Apple totiž na poslední jablečné konferenci představil čip M1, vůbec první čip z rodiny Apple Silicon. Společně s tím pak přišel také MacBook Air, 13″ MacBook Pro a Mac mini, které již čipem M1 disponují.

Co se pak týče macOS 11 Big Sur, tak tento operační systém byl vydán 12. listopadu, tedy dva dny po samotné poslední konferenci. První veřejná verze macOS Big Sur vyšla dlouhou dobu po vydání veřejných verzí ostatních systémů, a to především z důvodu dlouhého testování. Svým způsobem se dá říci, že si Apple vydání macOS Big Sur také šetřil, aby mohlo dojít k vypuštění právě po startu „nové éry“. Nutno však podotknout, že přechod na vlastní procesory Apple Silicon rozhodně není jen tak. Vzhledem k tomu, že čipy M1 využívají jinou architekturu než doposud, tak se museli dát do práce také vývojáři – tedy pokud chtějí, aby jejich aplikace bez problémů na Mac zařízeních s macOS Big Sur fungovaly.

Pokud jste si jeden z výše zmíněných Maců s procesorem M1 již objednali, tak po přečtení předchozího nyní možná máte strach z toho, že vám nebudou fungovat vaše oblíbené aplikace. Opak je však pravdou, jelikož Apple počítal se vším – pokud tedy vývojář aplikace s verzí určenou pro Apple Silicon nepřišel, tak existuje řešení. Tohle řešení se nazývá Rosetta 2, což je jednoduše řečeno „překladač“ kódu. Tento překladač dokáže vzít kód z aplikace, která je určená pro procesory Intel (jejich architekturu), a poté jej přeložit pro zařízení s procesory Apple Silicon. První Rosettu Apple představil již při přechodu z procesorů PowerPC na Intel před několika lety a nutno podotknout, že tehdy fungovala bez větších problémů. Očekává se tedy, že i Rosetta 2 na tom bude podobně, ne-li lépe.

Nové aplikace na seznamu

Samozřejmě je ale o dost ideálnější, když vývojáři přijdou s verzí aplikace, která je určená přímo pro architekturu čipů Apple Silicon. Některé z vás určitě zajímá, jaké aplikace už procesor M1 podporují, popřípadě budou brzy podporovat. Jeden podobný článek už jsme vám přinesli, tudíž tento lze svým způsobem považovat za jakési pokračování. Jednou z dalších aplikací, která přichází s podporou M1, je například Pixelmator 2.0. Tato aplikace je určená pro úpravu fotografií a mimo jiné přichází s úplně novým designem, který zapadá do macOS Big Sur. Kromě toho se uživatelé dočkají také celkového zjednodušení používání. Dobrou zprávou je, že Pixelmator 2.0 bude také schopen naplno využít 16 jader Neural Engine pro strojové učení – kupříkladu díky těmto jádrům budou uživatelé schopni provést zvětšení rozlišení obrázku se zachováním detailů a ostrosti až 15x rychleji. Nová verze Pixelmator 2.0 s podporou Apple Silicon přichází již 19. listopadu.

V případě, že patříte mezi dlouhodobé uživatele macOS, tak už jste dost možná slyšeli o velice populární aplikaci Ulysses, která je určená pro zapisování textů. Tato aplikace nabízí podporu Apple Silicon již nyní, kromě toho pak přichází s novým revizním režimem a dalšími funkcemi. Aplikaci Ulysses s podporou Apple Silicon můžete již nyní stáhnout zde. Před několika dny jsme se dále dočkali vydání beta verze aplikace DaVinci Resolve 17, která je určená pro úpravu a stříhání videí. Nutno podotknout, že tato beta verze již taktéž podporuje Apple Silicon, kromě toho pak verze 17 přichází s více než 300 změnami a novými funkcemi. Další aplikací, která podporuje Apple Silicon, je také FusionCast. Tato aplikace je určená pro jednoduchý převod podcastu na video. Zmínit pak můžeme i BBEdit či klient pro správu Twitteru s názvem Aviary. Před několika dny se pak na seznam přidaly také aplikace Darkroom, Fantastical či djay Pro AI.