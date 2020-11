Kompletní srovnání: MacBook Air M1 (2020) vs. MacBook Air Intel (2020)

Před několika hodinami jsme na našem magazínu uveřejnili srovnání dvou nejnovějších přenosných počítačů od Applu s procesory M1. Konkrétně se jednalo o srovnání MacBook Air M1 (2020) vs MacBook Pro M1 (2020). Největší novinkou u těchto zařízení je právě zbrusu nový procesor M1 z rodiny Apple Silicon. Díky tohoto procesoru mají nové jablečné počítače oproti počítačům s procesory Intel hned několik výhod, najdou se ale samozřejmě i nějaké ty nevýhody. Pojďme se společně v tomto článku podívat na srovnání nejnovějšího MacBooku Air M1 (2020) s MacBookem Air (2020), jenž disponuje procesorem od Intelu. Níže poté přikládáme odkaz na porovnání 13″ MacBooku Pro M1 (2020) s 13″ MacBookem Pro (2020) s procesorem Intel:

Cenovka

S příchodem zmíněného procesoru M1 se výběr nových macOS zařízení značně zúžil. Pokud se momentálně rozhodnete pro zakoupení MacBooku Air přímo z oficiálních stránek Applu, tak dostanete na výběr pouze dva doporučené modely s procesorem M1. MacBook Air s procesory Intel tedy Apple kompletně přestal prodávat, což ale samozřejmě neznamená, že by se ze světa vypařily – stále je koupíte u jiných prodejců. Základní MacBook Air M1 (2020) vás vyjde na 29 990 korun, druhá doporučená konfigurace pak na 37 990 korun. MacBook Air s procesorem Intel vás vyšel na 29 990 korun v základní konfiguraci, druhý doporučený model pak Apple prodával za 38 990 korun. Základní modely MacBooku Air tedy vychází cenově stejně.

Procesor, paměť RAM, úložiště a další

Současně prodávaný MacBook Air (2020) nabízí, jak už bylo několikrát zmíněno, procesor Apple Silicon M1. Tento procesor nabízí 8 jader CPU, 8 jader GPU a 16 jader Neural Engine. Co se týče jader CPU, tak jsou konkrétně k dispozici 4 výkonná a 4 úsporná jádra. Maximální frekvence procesoru M1 bohužel prozatím není známa, tak stejně nejsou známy prakticky žádné další detaily. Apple však při prezentaci uvedl, že oproti původnímu základnímu procesoru Intel, který se nacházel v MacBooku Air, je M1 až třikrát rychlejší – na potvrzení tohoto tvrzení si samozřejmě budeme muset počkat. MacBook Air (2020) s procesorem Intel pak v základní konfiguraci nabízel 2jádrový procesor Core i3 desáté generace. Tento procesor nabízel základní taktovací frekvenci 1.1 GHz, frekvence Turbo Boost se pak vyšplhala až na 3.2 GHz. Vědět byste měli také to, že MacBook Air s M1 není osazený ventilátorem – bude tedy prakticky neslyšitelný. MacBook Air s Intel procesorem aktivní chlazení ventilátorem nabízí a nutno podotknout, že se jedná o vcelku hlasité řešení.

Co se týče GPU, tak byste u MacBooku Air s M1 čipem, vzhledem k výše uvedeným informacím, mohli očekávat, že se dočkáte 8 jader. Opak je však pravdou, jelikož Apple u základní konfigurace využil svým způsobem „nepovedené“ procesory M1, které namísto 8 jader GPU nabízí „pouze“ 7 jader GPU. Jakožto uživatel samozřejmě tento rozdíl prakticky nepocítíte, každopádně byste tuto informaci rozhodně měli vědět. U druhého doporučeného modelu s čipem M1 už poté GPU s 8 jádry získáte. Předchozí MacBook Air s procesorem Intel pak nabízel GPU Intel Iris Plus – přesné označení však není známo. Po stránce grafického výkonu bude mít čip M1 zajisté navrch, a to o několik desítek procent. Více informací se však dozvíme až po prvních výkonnostních testech.

Podíváme-li se na operační paměť, tak oba dva základní modely nabízí 8 GB. Nutno však podotknout, že u čipu M1 došlo k určitým výrazným změnám. Operační paměť u M1 už totiž nemůžeme označovat jakožto RAM – Apple se rozhodl pro přejmenování na jednotnou paměť. U nejnovějších MacBooků Air s M1 se tato paměť nenachází nikde na základní desce, je přímo součástí samotného čipu. Díky tomu má paměť bleskurychlou odezvu, pro uživatele to však znamená, že ji nemohou žádným způsobem vyměnit. Jak u nejnovějšího modelu, tak u staršího modelu s procesorem Intel, si můžete připlatit za 8 GB operační paměti navíc, tedy za celkově 16 GB. Základní kapacita úložiště je u obou Airů 256 GB, druhý doporučený model pak přichází s 512 GB. Na přání si však za příplatek můžete nakonfigurovat úložiště až o velikosti 1 TB či 2 TB. Co se týče konektivity, tak MacBook Air M1 (2020) nabízí dva porty Thunderbolt / USB 4, MacBook Air (2020) s procesorem Intel pak dva porty Thunderbolt 3 (USB-C). Na obou pak naleznete 3.5mm sluchátkový konektor.

Design a klávesnice

U nejnovějšího MacBooku Air s M1 Apple zachoval dostupnost tří barevných variant. Stejně jako starší MacBook Air s procesory Intel teddy nabízí stříbrnou, vesmírně šedou a zlatou barvu. Z pohledu designu se tedy nezměnilo prakticky vůbec nic. Oba porovnávané modely jsou zkonstruovány z recyklovaného hliníku, samotné šasi se pak směrem k trackpadu zužuje. V nejtenčím bodě má tělo obou MacBooků Air pouze 0,41 cm, v nejtlustším pak 1,61 cm. Šířka je 30,41 cm, hloubka 21,24 cm a totožná zůstává také váha 1,29 kg.

Stejná je také klávesnice, která využívá nůžkový mechanismus a nese název Magic Keyboard. Ani jeden z modelů nedisponuje Touch Barem, modul Touch ID v pravém horním rohu však nechybí. Tak stejně nechybí ani bílé podsvícení klávesnice, takže můžete bez problémů psát i v noci. Klávesnice se liší pouze v jednotlivých klávesách – MacBook Air s M1 nabízí namísto tlačítka pro spuštění Launchpadu (F4) aktivaci Spotlightu, namísto tlačítka pro snížení jasu podsvícení klávesnice (F5) aktivaci hlasového zadávání a namísto tlačítka pro zvýšení jasu podsvícení klávesnice (F6) (de)aktivaci režimu Nerušit. Vedle těla klávesnice pak oba dva modely nabízí reproduktory s podporou Dolby Atmos, pod samotnou klávesnicí se samozřejmě nachází trackpad a výřez pro jednoduché otevření víka.

Displej

Co se týče displeje, tak ten je u obou porovnávaných MacBooků Air velmi podobný. Těšit se tak můžete na 13.3″ displej s LED podsvícením a technologií IPS, který nese název Retina. Rozlišení je poté 2560 x 1600 pixelů, maximální jas je stanoven na 400 nitů a oba modely pak podporují také True Tone. Jediný rozdíl je v podpoře širokého barevného rozsahu P3, který najdete pouze u nejnovějšího MacBooku Air s procesorem M1. Air s procesorem od Intelu pak nabízí „jen“ plný standardní barevný rozsah (sRGB). V horní části displeje pak u obou modelů najdete klasickou FaceTime HD kameru s rozlišením 720p. Nutno však podotknout, že se FaceTime kamera u MacBooku Air s M1 dočkala určitého vylepšení – oproti té z Airu s procesorem od Intelu umí například rozpoznávat obličeje.

Baterie

Pokud si kupujete přenosný počítač, tak by vás měla zajímat také výdrž na jedno nabití. Přenosný počítač je samozřejmě od toho, abyste jej mohli přenášet, a nikoliv od toho, aby byl co několik hodin na nabíječce. Dobrou zprávou je, že vás v tomto případě potěší oba dva modely, byť ten s M1 je na tom s výdrží baterie o mnoho lépe. MacBook Air s M1 konkrétně nabízí výdrž až 15 hodin při prohlížení webu a až 18 hodin při přehrávání filmů. Starší MacBok Air s procesorem Intel pak nabízí výdrž až 11 hodin při prohlížení webu a až 12 hodin pří přehrávání filmů. Baterie obou modelů jsou stejné – mají 49.9 Wh. O vyšší výdrž u nejnovějšího Airu se tedy postaral především úsporný čip M1. V balení obou modelů pak najdete 30W USB-C napájecí adaptér.

