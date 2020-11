Kompletní srovnání: MacBook Air M1 (2020) vs. MacBook Pro M1 (2020)

Bohužel, mnoho jablečných uživatelů nemá ani nejmenší tušení o tom, jak velký byl včerejší den pro Apple. Ten totiž představil zbrusu nový vlastní procesor M1 z rodiny Apple Silicon, čímž započal přechod na vlastní procesory z těch od Intelu. Něčeho takového jsme byli naposledy svědky před 14 lety, když Apple přešel z PowerPC procesorů právě na ty od Intelu. Kalifornský gigant čipem M1 osadil hned tři nově představené produkty – MacBook Air, 13″ MacBook Pro a Mac mini. Pokud váháte, zdali si zakoupit právě Air nebo Pro s M1, tak se vám bude líbit tento článek, ve kterém si oba dva tyto přístroje porovnáme.

Cenovka

I přesto, že momentálně došlo k určitému „sjednocení“, tak Apple stále nabízí různé varianty svých jablečných počítačů s procesory M1. V tomto článku se tedy budeme věnovat srovnání základních modelů, které jsou mezi uživateli nejoblíbenější, tedy pokud neuvedeme jinak. Vrhněme se tedy přímo na věc a řekněme si více o cenách nových MacBooků. Co se týče základního modelu MacBooku Air s procesorem M1 (dále jen MacBook Air), tak si nachystejte 29 990 korun, druhý doporučený model pak vyjde na 37 990 korun. V případě nového 13″ MacBooku Pro s procesorem M1 (dále jen 13″ MacBook Pro) za základní model zaplatíte 28 990 korun, druhý doporučený model vás pak vyjde na 44 990 korun. V maximální konfiguraci vás Air vyjde na 59 990 korun, Pro pak na 68 990 korun. MacBook Air je tedy oproti 13″ MacBooku Pro stále levnější, a to výrazně.

Zdroj: Apple

Procesor, paměť RAM, úložiště a další

Jak už jsem uvedl výše, tak oba dva porovnávané MacBooky disponují totožným procesorem – Apple Silicon s názvem M1. Tento procesor nabízí 8 jader CPU, 8 jader GPU a 16 jader Neural Engine. Co se týče CPU jader, tak se dělí na 4 výkonná a na 4 úsporná. V současné době nejsme schopni určit, jaká je maximální taktovací frekvence tohoto procesoru. S největší pravděpodobností se tento údaj přímo od Applu nikdy nedozvíme, podobně jako u iPhonů či iPadů. Budeme si tedy muset počkat na případné výkonnostní testy. Vzhledem k tomu, že oba tyto počítače nabízí procesor M1, tak si nejspíše říkáte, že musí být stejný i výkon a vše ostatní – opak je však pravdou. Apple totiž u základního MacBooku Air deaktivoval jedno jádro GPU – těch je tedy k dispozici celkově „jen“ 7. Druhá doporučená konfigurace MacBooku Air už však nabízí všech 8 jader GPU. V případě 13″ MacBooku Air k deaktivaci nedošlo – všechny modely Pro tedy nabízí 8 jader CPU a 8 jader GPU.

Při představení MacBooku Air jste s největší pravděpodobností zaznamenali, že se v jeho útrobách nenachází ventilátor, narozdíl od 13″ MacBooku Pro. Možná si teď říkáte, z jakého důvodu 13″ MacBook Pro ventilátor má a MacBook Air nikoliv, když disponuje totožnými procesory, které nabízí stejný výkon a stejné parametry. Vše je to svým způsobem o teplotách. MacBook Air nedisponuje ventilátorem, což znamená, že se procesor dostane rychleji do vyšších teplot. Kvůli tomu se nebude procesor M1 schopen držet delší dobu na vysokých frekvencích, popřípadě na turbo frekvencích. 13″ MacBook Pro, který ventilátorem disponuje, pak díky aktivnímu chlazení a nižším teplotám dokáže delší dobu pracovat na vyšší či turbo frekvenci. Oba procesory jsou tedy prakticky stejné, avšak výkonnostně na tom bude, především kvůli nižším teplotám, lépe právě 13″ MacBook Pro. Na čím vyšší frekvenci procesor pracuje, tím stoupá vzhůru jeho teplota. U určité teploty pak dochází k tzv. thermal throttlingu, kdy se kvůli vysoké teploty výkon procesoru sníží – viz článek níže.

Co se týče operační paměti, tak u všech doporučených modelů „Airu“ a „Pročka“ najdete jen 8 GB. Nutno podotknout, že v tomto případě už bychom operační paměti neměli považovat za RAM – Apple konkrétně změnil název na jednotné paměti. Zatímco klasickou paměť RAM najdete u starších MacBooků (a ostatních počítačů) připájenou či zacvaknutou na základní desce, tak jednotná paměť je již součástí samotného procesoru M1. Díky tomu je odezva pamětí naprosto blesková, jelikož data nemusí „cestovat“ po základní desce. Dá se říct, že čip M1 už je spojen pouze s SSD diskem, baterií a displejem, což je další velmi obdivuhodná věc. Pro zákazníka to znamená, že neexistuje možnost pro výměnu této jednotné paměti. U starších MacBooků jste teoreticky paměť RAM mohli odpájet a připájet novou, u těch novějších už byste museli zasáhnout do procesoru, což je nemožné. Za příplatek 6 tisíc korun si pak u všech modelů můžete dokoupit dalších 8 GB jednotné paměti, dohromady tedy 16 GB.

Pokud se podíváme na úložiště, tak základní MacBook Air nabízí 256 GB SSD. Apple se již minulý rok u základních modelů oprostil od 128 GB SSD, které je na dnešní dobu opravdu nedostačující. Druhý doporučený model MacBooku Air pak nabízí 512 GB, nakonfigurovat si však můžete bez problémů i 1 TB či 2 TB úložiště. Pokud máte zálusk na 13″ MacBook Pro, tak naprosto stejně v základní konfiguraci získáte 256 GB SSD, v druhé doporučené pak 512 GB SSD. Při konfiguraci však můžete parametr změnit a zvolit si 1 TB či 2 TB úložiště. V případě konektivity pak oba porovnávané MacBooky nabízí dva porty Thunderbolt / USB 4 a 3.5mm sluchátkový jack. Pomocí Thunderbolt můžete k MacBooku Air připojit jeden externí displej s rozlišením až 6K při 60 Hz, stejně jako u 13″ MacBooku Pro.

Zdroj: Apple

Design a klávesnice

Barevností je na tom MacBook Air oproti MacBooku Pro o něco lépe. Zatímco 13″ MacBook Pro nabízí pouze stříbrnou a vesmírně šedou barvu, tak u Airu si můžete zvolit také zlatou, což ocení především něžné pohlaví. Šasi obou MacBooků je poté zhotoveno z hliníku, stejně jako předešlé generace. MacBook Air se poté směrem blíže k vám ztenčuje, kdežto 13″ MacBook Pro je po celé své délce stejně tlustý. Konkrétně jsou rozměry následující: MacBook Air má v nejtenčím bodě pouze 0,41 cm, v nejtlustším pak 1,61 cm. Jeho šířka je poté 30,41 cm a hloubka 21,24 cm. MacBook Pro má pak tloušťku 1,56 cm, šířku 30,41 cm a hloubku 21,24 cm. Hmotnost Airu je pouhých 1,29 kg, Pro je pak o něco těžší, konkrétně váží 1,4 kg.

Klávesnice je nůžková a u obou porovnávaných MacBooků nese název Magic Keyboard. V pravé horní části klávesnice nabízí oba dva MacBooky modul Touch ID pro jednoduchou autorizaci – například při placení nákupů, anebo při změnách předvoleb systému. Nechybí samozřejmě podsvícení klávesnice, takže můžete bez problémů psát i v noci. Klávesnice MacBooku Air se oproti té z 13″ MacBooku Pro liší v tom, že se v její horní části nenachází Touch Bar, ale pouze klasická funkční tlačítka (což je pro některé jedince vlastně skvělá zpráva, Touch Bar moc oblíbený není). Vedle těla klávesnice se pak nachází otvory pro reproduktory podporující Dolby Atmos, pod klávesnicí se pak samozřejmě nachází trackpad, společně s výřezem pro jednoduché otevření víka.

Zdroj: Apple

Displej

Co se týče displeje, tak oba dva porovnávané MacBooky nabízí 13.3″ displej s LED podsvícením a technologií IPS. U obou modelů pak najdete legendární Retina displej, jehož rozlišení je 2560 x 1600 pixelů. Obě dvě zařízení dále podporují široký barevný rozsah (gamut P3) a nechybí také technologie True Tone. Air má oproti „Pročku“ pouze o 100 nitů menší svítivost, tedy 400 nitů v porovnání s 500 nity. V tomto případě je velmi pravděpodobné, že Apple svítivost displeje u MacBooku Air uměle snižuje – panely jsou totiž prakticky úplně stejné. V horní části displeje pak najdete klasickou FaceTime HD kameru s rozlišením 720p. Tato kamera si však oproti starším verzím prošla určitými změnami – dokáže totiž například rozpoznávat obličeje.

Baterie

U přenosných počítačů je velmi důležitá také jejich výdrž. Vůbec poprvé jsme se stali svědky toho, že MacBook Pro ve výdrži předčil MacBook Air. Konkrétně je schopen 13″ MacBook Pro vydržet na baterii až 20 hodin při přehrávání filmů, 17 hodin pak vydrží při prohlížení webu. Vestavěná baterie tohoto MacBooku Pro má kapacitu 58.2 Wh. MacBook Air pak zvládne při přehrávání filmů vydržet až 18 hodin, při prohlížení webu pak až 15 hodin. Velikost vestavěné baterie Airu je 49.9 Wh. V případě 13″ MacBooku Pro pak v balení najdete 61W nabíjecí adaptér, u MacBooku Air pak 30W nabíjecí adaptér. V balení pak dále naleznete u obou zařízení také 2m USB-C nabíjecí kabel.

