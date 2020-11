Apple chce z Macu udělat druhý iPhone. Pro většinu jablíčkářů je to asi správně

Pravděpodobně poslední Keynote letošního roku je zdárně za námi a nám tak nyní nezbývá prakticky nic jiného, než vstřebat veškeré poznatky, které přinesla. Jeden z těch nejzajímavějších – tedy alespoň pro nás v redakci – však nemusí být na první pohled tak úplně dobře vidět, protože se včera představené Macy tváří prakticky stále jako klasické počítače. Při pohledu do jejich technických specifikací však musí být nejednomu jablíčkáři jasné, že tomu tak již úplně není. Na mysli přitom nyní nemáme vyloženě technické záležitosti týkající se například procesorů, ale spíš to, jak začíná Macy samotný Apple v jejich technických specifikacích prezentovat.

Zatímco u Maců s procesory Intel jsme (byli) zvyklí na to, že u nich nalezneme spousty detailních informací v čele s jejich frekvencí, Turbo Boostem a dalšími podobnými věcmi, u čipsetů M1 tomu tak již není. Jasně, pár technických frází k nim Apple možná i trochu ze zvyku doplnil, ale to, jakou mají frekvenci, Turbo Boost či třeba velikost mezipaměti, se od něj zkrátka nedozvíte. Už chápete, kam tím směřujeme? Nedozvíte se to totiž jakkoliv detailněji ani v případě iPhonů, iPadů, Apple Watch a jeho ostatních produktů. A vadí to u nich někomu? Samozřejmě, že ne. Naprosté většině jablíčkářů je ze srdce jedno, jestli má jejich procesor v iPhonu x GHz nebo y GHz. Důležité pro ně je totiž prakticky jen to, že jim umožňuje bezstarostně spouštět aplikace z App Store a že čím novější tento procesor je, tím je zpravidla chod aplikace lepší. A právě touto cestou se Apple zcela evidentně hodlá vydat i u nových Maců s procesory Apple Silicon, které by mohly bez jakékoliv nadsázky změnit to, jak lidé doposud vybíraly pro své potřeby počítače. Nemá asi smysl si dělat iluze o tom, že se díky Siliconům svět vybodne na Windows a přeběhne na macOS, ale s ohledem na to, že bude zřejmě výběr počítače od Applu zcela jiný než u počítačů s Windows, jelikož se při něm nebude ani tak zohledňovat procesor, ale například spíš kvalita displeje a jeho podporované technologie či výdrž baterie, může být tento krok pro podíl Maců na trhu velkou vzpruhou.

Možná si říkáte, že jsou předešlé řádky naprosté nesmysly, ale když se nad tím zamyslíte, zajímá vás vlastně nějak extrémně, jaký procesor vám v počítači běží? Většina z vás nejspíš odpoví ano, jelikož právě díky procesoru jste schopni na počítači spouštět programy, které potřebujete. Podíváme-li se na to však trochu z jiného úhlu pohledu, dojde nám, že ve výsledku vlastně ani nejde o procesor, ale zkrátka jen o to, aby „něco“ na počítači fungovalo. A právě to „něco“ bude Apple nyní schopen díky procesorům Apple Silicon velmi pravděpodobně zaručit, stejně jako tomu je právě u iPhonů, iPadů a jeho dalších zařízení tohoto typu. Jinými slovy – už nebude potřeba příliš řešit to, zda bude mít určitý procesor dostatek výkonu na určitou aplikaci, jelikož na ní bude mít ve výsledku vždy a co víc – bude s ní schopný pracovat na velmi slušné úrovni. A když ta nebude stačit, jednoduše uživatel sáhne jen po vyšší řadě procesoru a tím problém vyřeší. Vybírat ale bude takřka stoprocentně s počtu procesorů spočítatelného na prstech jedné ruky, než z tun konfigurací, jako tomu bylo i nyní. A celé toto zjednodušení je s ohledem na to, že se stávají Apple produkty nedílnou součástí života obrovského množství lidí – a to i naprosto běžných – velkým krokem vpřed. Přívětivá nabídka totiž přináší skvělé prodeje, které se ve výsledku odrazí na vývoji nových a nových user-friendly vylepšení a novinek.