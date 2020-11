Apple M1: vše co jste chtěli vědět o novém procesoru od Applu

To, na co čekal každý fanoušek Applu se dnes večer splnilo a Apple po dlouhých letech s Intelem konečně představil svůj vlastní procesor Apple M1. Ten je od samého začátku navržen tak, aby ještě mnohem víc propojil hardware a software, v tomto případě macOS Big Sur. Apple je z novinky nadšený a tvrdí o ni, že se jedná o nejlepší procesor na světě v poměru výkonu na 1 watt energie. Na samotném Apple.com se pak o procesoru nemluví jako o něčem evolučním, ale doslova o největší revoluci v procesorech za poslední řadu let.

To nejdůležitější, co procesor M1 přináší je sjednocení většiny čipů do jednoho jediného. Všechny technologie, které Mac potřebuje pro svůj chod jsou spojeny do jednoho čipu (SoC), což přináší mnohem větší bezpečnost, výkon, rychlost a také energetickou efektivitu. Procesor M1 je první čip pro osobní počítače vyrobený pomocí 5 nanometrové technologie. Díky tomu se Applu podařilo dostat do něj největší počet tranzistorů, které kdy byly v jednom jediném čipu.

Procesor Apple M1 do sebe nově integruje kromě CPU a GPU také operační paměť, kterou nově Apple označuje přímo na svém webu jako jednotnou paměť. Apple M1 nabízí architekturu sjednocené paměti neboli UMA. Aktuální počítače mají na výběr buď 8 GB nebo 16 GB operační paměti. Jedná se o paměť DRAM, která je zabudovaná přímo v samotném čipu a ne uživatelsky možné ji nijak aktualizovat. Musíte si tedy zvolit správnou velikost operační paměti hned při výběru počítače. Ani v servise totiž nebude možné následně tuto paměť změnit. Výhodou integrované paměti je téměř nulová latence. Důležité komponenty, které počítač propojoval přes základní desku jsou nyní s výjimkou SSD přímo na jednom čipu. Výsledkem je, že všechny technologie v SoC mohou přistupovat ke stejným datům bez jejich kopírování mezi více fondy paměti.

Apple navrhl procesor M1 tak, aby mohl plynule přepínat mezi vysokým výkonem a vysokou energetickou efektivností. Díky tomu dokáže procesor použít maximální množství výkonu v době, kdy to potřebujete, ale zároveň šetřit co největší množství energie v době, kdy například jen surfujete na webu nebo procházíte maily. Apple díky kombinaci funkcí Big Sur a M1 čipu dokáže nabídnout až 3x lepší energetickou efektivitu než u Intelu. Na jeden watt energie dokáže procesoru udělat až 3x více práce.

Co se zabezpečení týká, píše o svém novém procesoru M1 sám Apple následující: „Kombinace čipu M1 a systému macOS Big Sur dává MacBooku Air vyspělé funkce zabezpečení a ochrany soukromí, které překonávají všechno v jeho třídě. Koprocesor Secure EnclaveSlouží jako základna na úrovni čipu pro kritické bezpečnostní funkce jako Touch ID nebo Apple Pay. A díky čipu M1 je rychlejší než kdy předtím. Vyhrazený engine na AES šifrování úložištěUchovává šifrovací klíče v bezpečí a zajišťuje ohromný výkon šifrovaného úložiště i ochranu dat. Funkce pro bezpečný start a běh systémuHlídají, aby se při spouštění počítače načítal jen důvěryhodný software Apple, a pomáhají chránit macOS za běhu. Zámek aktivacePomáhá zabezpečit Mac v případě ztráty nebo krádeže a zvyšuje šanci, že se ti ho podaří získat zpátky.“

M1 obsahuje nejnovější Neural Engine společnosti Apple s 16 jádrovým designem, který je schopen provádět až 11 miliard operací za vteřinu. Tento výkon se pak používá pro strojové učení, díky čemuž Apple tvrdí, že se jeho nové MacBooky a Mac mini dokáží učit mnohem lépe než jakékoli jiné počítače. díky tomu dokážete například ve Final Cutu zarovnat klipy, zvýšit ostrost v Pixelmator Pro a mnoho dalšího rychleji než kdy dříve. Každá aplikace, která využívá funkce Machine Learning neboli strojového učení nyní dokáže využít výkon Neural Engine a pracovat rychleji než kdy předtím. Apple samozřejmě aktualizoval veškeré své aplikace, které jsou součástí macOS tak, aby dokázaly využít co největší potenciál nových procesorů M1.

To nejdůležitější pro běžné uživatele je však to, že Apple M1 dokáže spustit aplikace pro iPhone a iPad. Je však nutné pamatovat na to, že vývojáři musí smai tyto aplikace mírně upravit a dát jim podporu pro Mac. Ze strany Applu to tedy je možné a vývojáře k tomu sám nabádá, ovšem je právě na vývojáři té či oné aplikace, zda se rozhodne, že ji udělá kompatibilní s macOS. Pokud aplikace kompatibilitu získá, pak je možné ji klasicky ovládat pomocí klávesnice a myši. Aplikace, které máte již zakoupené pro iOS zařízení a budou dostupné také pro Mac, budete mít samozřejmě na Macu také dostupné zdarma ke stažení, a to přímo v Mac App Store.

Apple přišel také s novou funkcí Rosetta 2, díky které můžete na macOS Big Sur na počítačích s procesorem M1 spouštět aplikace, které byly určeny pro Intel. Mělo by se jednat o veškeré aplikace, které jsou nyní dostupné v Mac App Store a dle všeho, bude možné na těchto počítačích spouštět také Windows (Apple to však oficiálně nepotvrdil).