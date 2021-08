Podvodné aplikace i nezájem o dárkové karty: Nově objevené dokumenty dokládají spory uvnitř Applu ohledně App Storu

Společnost Apple je v současné době mimo jiné proslulá tím, že vehementně svým zákazníkům odepírá možnost spouštění iOS a iPadOS aplikací mimo App Store (tzv. sideloading). Dokumenty, které se nedávno objevily v souvislosti se soudním sporem se společností Epic Games, ale ukazují, že v Applu ještě před uvedením App Storu do provozu zvažovali také možnost spouštění aplikací, které nepochází z tohoto oficiálního online obchodu.

Ve zmíněných interních dokumentech se například nachází zmínky o tom, že v roce 2008 v Applu probíhaly diskuze o možnosti spouštění aplikací mimo App Store. Tehdejší šéf softwarové divize Scott Forstall se například ptal Steva Jobse na to, jaký text by se podle něj měl zobrazovat uživatelům, kteří se rozhodnou spustit aplikaci, nepocházející z App Storu, přičemž Jobs navrhoval varování ve stylu „Jste si jisti, že chcete spustit aplikaci ‚Monkey Ball‘ od vývojáře ‚Sega’“. Při prezentaci firemní strategie v říjnu roku 2010 již ale Jobs propagoval uzavřený ekosystém. Tehdejší senior viceprezident pro software a služby Eddy Cue zase v roce 2013 navrhoval, aby Apple k novým produktům přidával také dárkové iTunes karty. Tato strategie měla usnadnit vtažení nových zákazníků do ekosystému společnosti Apple. Cue viděl v dárkových kartách obrovský potenciál, a velice jej rozhořčoval fakt, že jim členové maloobchodní divize Apple nepřikládá zdaleka tak velký význam. „Naše týmy ten ekosystém zkrátka nechápou,“ uvedl tehdy Cue podle jednoho z nedávno objevených dokumentů.

Eddy Cue měl podle zmíněných dokumentů také poměrně jasnou představu o tom, jak by měl App Store vlastně vypadat. Byl například důrazně proti tomu, aby se v jablečném online obchodě s aplikacemi nacházel Shazam, protože tato aplikace měla podle něj za cíl nahradit nativní přehrávač, která se nacházel na iOS zařízeních. Tento problém se ale nakonec vyřešil v roce 2018, kdy Apple provedl akvizici Shazamu. Zmíněné dokumenty dokládají dále například nespokojenost Tima Cooka s tím, jak si vede Mac App Store. Cook tehdy uvedl, že za nedostatečným úspěchem Mac App Storu stojí příliš malý počet her spolu s aplikacemi pro produktivitu. V souvislosti s Mac App Storem řešilo vedení Applu například také nevyhovující systém schvalování aplikací nebo to, že do online obchodu s aplikacemi pro Mac často pronikly podezřelé hry velmi pochybné kvality. Phil Schiller dokonce v roce 2015 vyzval odpovědné týmy Applu k tomu, aby vyvinuly systém, který automaticky vyhledá aplikace s nízkým hodnocením a odstraní je z nabídky App Storu. Mac App Store ale nebyl jedinou platformou, která byla v mnoha směrech problematická a kontroverzní – zmíněné dokumenty obsahují zmínky o diskuzích, týkajících se výskytu velkého množství podvodných nebo závadných aplikací v iOS App Storu, které se do jeho nabídky dostaly i navzdory tomu, že byly v rozporu s jeho pravidly.

Odkazy na zmíněné a další dokumenty (v angličtině) naleznete zde.