Víme, kdy na iOS dorazí Pokémon Unite – free to play MOBA s kapesními příšerkami

Od té doby, co Pokémon Go dokázalo, že se slavným kapesním příšerkám může dařit i na jiných platformách než těch od Nintenda, se pomalu rozrůstá seznam mobilních her, v nichž POkémoni hrají hlavní roli. Po zdařilé spolupráci s Nianticem nyní přichází pro The Pokémon Company na řadu spolupráce s dalším skvělým vývojářským studiem. Jako výtvor studia Timi, jež má za sebou práci na extrémně úspěšné Arena of Valor a je dceřinou společností čínského giganta Tencentu, konečně míří na iOS Pokémon Unite, MOBA z kultovního herního světa. Hra již dorazila jako časová exkluzivita na Nintendo Switch, nyní ale už víme i to, kdy dorazí na iOS. Pokémon Unite si budeme moci zahrát už 22. září.

A protože hru už můžete na hybridní konzoli od Nintenda hrát nějakou dobu, máme zcela přesnou představu o tom, jak bude Pokémon Unite vypadat na telefonech a tabletech. Pokud jste již někdy hráli nějakou hru z MOBA žánru (například League of Legends od již zmiňovaného Tencentu), budete po prvním zapnutí jako doma. V každé z her si vyberete svého oblíbeného Pokémona a tím i roli, kterou budete sehrávat v pětičlenném týmu. Jako ucelená jednotka pak budete mít za úkol dobíjet strategické body nepřátel a přitom bránit ty svoje.

Na herní mapě se setkáte kromě lidských protivníků i s divokými Pokémony, za jejichž porážku dostáváte důležité zkušenosti. Ty vám dovolí dostat se během bitev na vyšší úrovně a vybrat si silnější schopnosti. Každá z bitev má vzhledem k tomu, že hra je primárně určená pro mobilní hraní, trvat jen nějakých deset minut. nemusíte se tak bát hodinových bitev, které můžete zažívat při hraní ostatních zástupců žánru. Pokud máte navíc několik zařízení, na kterých můžete Unite hrát, potěší vás možnost synchronizovat si ve všech verzích svůj postup. O poctivě vydřené Pokémony a kosmetické doplňky tak při přechodu ze Switche na iPhone naštěstí nepřijdete. Ke hře se můžete na App Storu předregistrovat již nyní.