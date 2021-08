Novinka v iOS 15 pomůže protlačit ještě více do popředí 5G připojení

Setkal se s tím každý z nás. Máte zaplá data a váš iPhone se automaticky připojí k Wi-Fi, která je mnohdy přetížená či prostě daleko pomalejší. Jelikož tento krok váš smartphone učiní zcela bez upozornění (kromě poměrně nenápadné změny ikony v pravém horním rohu displeje), může chvíli trvat, než si problém uvědomíte. To se ale má změnit s příchodem iOS 15 a iPadOS 15. Apple totiž včera vydal nový nástroj pro vývojáře, jenž má upřednostňovat 5G připojení za předpokladu, že Wi-Fi je pomalá či nezabezpečená.

„Zařízení s podporou 5G sítí a se systémem iOS 15 či iPadOS 15 mohou automaticky upřednostňovat připojení přes 5G místo WiFi, když je výkon WiFi sítě, kterou v ten moment používáte, pomalý. Taktéž se tak může dít za situace, kdy nebo když jste připojeni k nezabezpečeným sítím. Nainstalujte si profil 5G Preferred Over Wi-Fi („profil“) na zařízení se systémem iOS 15 a iPadOS 15 Beta 4 nebo vyšším, čímž se výrazně zvýší pravděpodobnost upřednostňování připojení 5G před připojením Wi-Fi. Další informace naleznete na stránce https://developer.apple.com/5g/,“ stojí ve vzkazu Applu vývojářům. Je třeba dodat, že Apple již do iOS 15 přidal funkci, jež pomáhá upřednostňovat 5G před Wi-Fi. Tento nový nástroj by tak měl tuto novinku ještě posílit.