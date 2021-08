Do Apple Arcade míří barevný pinball a originální logický rychlík

V uplynulých pár dnech jsme co se týče her nepsali o ničem jiném než o několika posledních přírůstcích do Apple Arcade. Společně s přesunem Monster Hunter Stories oslavila výhodná služba předplatného již dvě stě obsažených her. A zdá se, že s přívalem novinek rozhodně zpomalit nehodlá. Další dvě nově oznámené hry totiž do služby přibudou v první polovině září.

První z novinek je nová verze virtuálního pinballu Zen Pinball Party. Jde o další díl v již dlouhá léta fungující sérii, která na některých jiných platformách vychází i pod označením Pinball FX. Zen Pinball Party přitom představuje kompilaci těch nejlepších herních stolů. Mezi nimi budete moci najít licencované kousky inspirované Kung Fu Pandou nebo My Little Pony, virtuální verze reálných stolů i výběr z vlastních kreací vývojářů ze Zen Studios. Barevné cvrnkání kuliček dorazí do Apple Arcade 3. září.

Druhou nově ohlášenou hrou je Zookeeper World. Ta je pokračovatelem další herní série, která na různých platformách vychází už takřka dvě desetiletí. V jádru jde o poměrně standardní logický rychlík žánru spoj-tři. Na ten však vývojáři staví nadstavbu v podobě jednoduché manažerské strategie, ve které se staráte o svou vlastní zoologickou zahradu. Hra vyjde exkluzivně na Apple Arcade a k dispozici bude od 10. srpna.