Nejen nativní aplikace. Nové funkce pro ochranu dětí z iOS 15 budou podporovat i aplikace 3. stran

Společnost Apple nedávno uspořádala sezení s novináři, na kterém mohli zástupci médií pokládat otázky ohledně nové funkce na ochranu bezpečnosti dětí. V rámci tohoto sezení Apple mimo jiné oficiálně potvrdil, že zmíněnou funkci v budoucnu rozšíří také pro aplikace třetích stran.

Apple ve svých operačních systémech iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey a watchOS 8 představí hned tři nové funkce, které mají pomoci k vylepšení bezpečnosti dětí. Jedna z nich ponese název Communication Safety. Půjde o volitelnou funkci pro nativní aplikaci Zprávy, v jejímž rámci bude možné nastavit upozornění na příchozí či odchozí sexuálně explicitní fotografie. Pokud uživatel tuto funkci aktivuje, bude aplikace Zprávy za pomoci strojového učení analyzovat veškeré obrazové přílohy, a pokud některou z nich vyhodnotí jako potenciálně sexuálně explicitní, automaticky ji rozostří a zobrazí příslušné varování. Veškeré analytické procesy budou probíhat přímo na daném zařízení.

V rámci druhé funkce bude systém schopný mezi fotografiemi na iCloudu rozpoznat ty, na kterých by mohlo docházet ke zneužívání dětí. Společnost Apple pak bude moci tyto případy hlásit národnímu centru pro pohřešované a zneužívané děti. Tento proces se bude vztahovat pouze na fotografie, nahrané do iCloudu, a nikoliv na videa. V rámci třetí funkce získá Siri a vyhledávání ve Spotlightu schopnost poskytování dalších zdrojů, týkajících se online bezpečnosti a pomoci v nesnadných situacích – může se jednat například o přesměrování na weby, sloužící k podání příslušného hlášení. Ohledně rozšíření těchto bezpečnostních funkcí do aplikací třetích stran Apple zatím neposkytl žádné bližší informace, mohlo by se ale jednat například o možnost aktivace rozpoznání potenciálního sexuálně explicitiního obsahu u aplikací, jako je Snapchat, Instagram, nebo třeba WhatsApp.