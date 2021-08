Nejen iPhony. OLED displejů z dílny Samsungu se mají dočkat i MacBooky

O skutečnosti, že Apple více do svých produktů zapojí OLED panely, se šušká již pěkných několik měsíců. Nejvíce je v poslední době rovněž spekulací ohledně OLED displejů ve spojitosti s MacBooky Pro. A jak se zdá, je příchod „proček“ s novými displeji pouze otázkou času, neboť zahraniční zdroje uvádějí, že si Apple v tomto směru plácl se Samsungem. Ten je v současné době údajně v rané fázi příprav nových výrobních linek, které budou produkovat OLED displeje právě pro jablečné počítače.

Pokud jde o vydání konkrétních modelů, dříve se povídalo, že jablečný gigant plánuje vydat 16 až 17palcový MacBook Pro s OLED displejem, a to někdy v roce 2022. Na každý pád by toho v souvislosti s Applem a OLED displeji mělo být k vidění toho roku více, neboť se očekává, že s tímto typem zobrazovacího panelu dorazí také 10,9palcový a 12,9palcový iPad Pro. Apple nedávno vydal nový iPad Pro s mini-LED displejem a očekává se, že se tato zobrazovací technologie objeví i brzy v nových 14palcových a 16palcových MacBoocích Pro. Uvidíme, jak to tedy s OLED displeji dopadne. V současné době je Apple používá u nových iPhonů, u modelů Apple Watch a Touch Baru. Přáli byste si MacBook Pro s OLED displejem?