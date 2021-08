Na  TV+ míří nový seriál s Vincem Vaughnem

Společnost Apple se i nadále usilovně snaží o to, aby do programové nabídky její streamovací služby  TV+ přibývalo co možná nejvíce nového zajímavého obsahu. Podle nejnovějších zpráv se předplatitelé této služby budou v budoucnu moci těšit na nový dramatický seriál. Apple již provedl všechny kroky, které jsou nutné k tomu, aby seriál mohl úspěšně vzniknout.

Připravovaná seriálová novinka nese název Bad Monkey. Jejím scenáristou a zároveň také výkonným producentem je Bill Lawrence. hlavní role pak získal herec Vince Vaughn (Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny, Blok 99, Na špatné straně, Souboj s rodinou a další). Předlohou pro nový seriál se stal stejnojmenný román z roku 2013, jehož autorem je Carl Hiaasen. Hlavním hrdinou knihy Bad Monkey je bývalý policejní detektiv Andrew Yance (Vince Vaughn), který se rozhodne začít na vlastní pěst vyšetřovat podivný nález lidské ruky.

Yance se v rámci svého vyšetřování zaplétá do divokého příběhu, a ocitá se ve světě chamtivosti a korupce. První série seriálu Bad Monkey bude čítat celkem deset epizod. Scenárista Bill Lawrence má s natáčením seriálů dlouhodobé zkušenosti – podílel se například na vzniku populárního seriálu Scrubs: Doktůrci, a pro  TV+ spolupracoval na vzniku oblíbeného komediálního seriálu Ted Lasso s Jasonem Sudeikisem v hlavní roli. Zmíněný seriál se těší velké popularitě nejen u řadových diváků, ale sklízí také uznání ze strany kritiků, a dočkal se i ocenění v rámci Zlatých glóbů a Critics Choice, stejně jako několika nominací na prestižní ceny Emmy.