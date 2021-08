Hvězda Apple TV+ ostrouhá, Apple její mediální společnost nekoupí

Americká mediální firma Hello Sunshine, patřící herečce Reese Witherspoon, byla nedávno na trhu pro kupující. Zájem projevilo hned několik společností a Apple byla mezi nimi. Nakonec ale neprošla akvizicí a místo ní se Hello Sunshine prodává doposud nejmenované nové mediální firmě podporované gigantem soukromého kapitálu Blackstone Group Inc.

Hello Sunshine byla oceněna kolem 900 milionů dolarů díky svému zapojení do populárních seriálů, jako jsou The Morning Show, Big Little Lies a Little Fires Everywhere. Mimo jiné produkovala obsah pro streamovací služby jako jsou Hulu a HBO. Kdyby s americkým technologickým gigantem uzavřeli dohodu, znamenalo by to pro Apple doposud největší akvizici médií. Místo toho mediální společnost kupuje nadcházející podnik, který vedou dva bývalí manažeři Disney – Kevin Mayer a Tom Staggs. Podle deníku The Wall Street Journal je nákup součástí plánu na vybudování zábavní společnosti, která bude zahrnovat nezávislý přátelský domov pro špičkové tvůrce, vysoce kvalitní značky a franšízy definující kategorie.

„Dnes je pro Hello Sunshine ohromný okamžik.“ Založila jsem tuto společnost, abych změnila způsob, jakým jsou všechny ženy vnímány v médiích. Během posledních několika let jsme sledovali, jak se naše mise daří prostřednictvím knih, televize, filmu a sociálních platforem. Dnes děláme velký krok vpřed díky partnerství s Blackstone, které nám umožní vyprávět ještě zábavnější, působivější a poučné příběhy o životě žen na celém světě. Nemohla jsem být více nadšená z toho, co to znamená pro naši budoucnost, “uvedla Witherspoon v prohlášení k dohodě.

Stále ještě není známo, kolik bylo za Hello Sunshine zaplaceno, ale dle nejnovějších zdrojů se herečka v podnikání angažovat nepřestane. Spolu s generální ředitelkou Hello Sunshine Sarah Harden se připojí k představenstvu nové společnosti a udrží si v podnikání významné držitele akcií. Přestože Apple mediální společnost nezakoupil, budou i nadále spolupracovat. Již nyní se čerstvě prodaná firma podílí na několika nadcházejících projektech Apple TV+. Apple v minulosti projevil zájem i o koupi filmového studia A24.