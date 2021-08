Tajné informace, které 9 z 10 lidem ušetří tisíce ročně a spoustu času

Komerční sdělení: Každá elektronika má své mouchy, což se samozřejmě týká i iPhonů. Mezi jeho nejčastější závady se řadí například slabá hlasitost ze sluchátka, kvůli čemuž neslyšíte volajícího, anebo naopak, kdy druhá strana nerozumí vám. Mezi tuto dvojici bychom mohli ještě zařadit zanesený napájecí konektor. Vinou tohoto problému se pak dostáváte do situací, ve kterých nelze zařízení nabíjet.

Jak dochází k zanesení komponent

Za těmito problémy může stát hned několik činitelů, na které je potřeba si dát pozor. Pojďme si je proto detailně rozebrat a poukázat na situace, jež je mohou postupně způsobovat.

Prach

V základu je na vině obyčejný prach. Samotné prachové částice se nacházejí doslova všude kolem nás a mohou tedy pocházet z pouzder, kapes, anebo třeba tašek. U sluchátka a mikrofonu konkrétně dojde k ucpání síťky, která tyto audio komponenty chrání. Při jejich zanesení je tedy zvuk v některých případech omezen až na minimum.

Podobně je tomu i u napájecího konektoru, kde se vytvoří vrstva prachových částic. Ty se navíc při každém připojení nabíjecího kabelu ještě více utlačí, což ani nemusí být na první pohled vidět. Problém se proto neobjeví ze dne na den. Naopak jej zpozorujete až po čase, kdy je vrstva natolik silná, že brání samotnému nabíjení. To se pak projeví vypadáváním kontaktu nabíjení, nerozpoznáním certifikovaného příslušenství a v nejhorších případech až plně nefunkčním nabíjením, případně poničením samotného konektoru. Jak mohou konektory vypadat si můžete prohlédnout v přiložené galerii.

Kontakt s kapalinou

Další možností je polití přístroje (malým) množstvím kapaliny, která už hravě zateče do jednotlivých dírek. Podle našich informací od odborníků z iLoveServis, kteří se podobnými problémy zabývají doslova na denní bázi, se většinou jedná o sladké nápoje. Ty totiž dokážou konektor či síťku kompletně zalepit. Ucpání samozřejmě mohou způsobit i hustší kapaliny jako oleje a krémy, což se děje nejčastěji v letních měsících. U žen se pak také objevuje zanesení sluchátka make-upem.

Cizí předmět

V případě cizího předmětu se jedná především o nabíjecí konektor, případně u starších iPhonů o 3,5mm konektor pro připojení sluchátek. Ty mají totiž jedno společné, a tím je větší otvor. Musíme uznat, že tady jsme byli až překvapeni. Technici se totiž poměrně často setkávají s případy, kdy ucpání konektoru způsobí předměty, jako jsou kousky rýže, těstovin, papíru, malých drobných plastů a podobných.

Kov

Ačkoliv se o tom častokrát nemluví, tak velice nebezpečnou věcí je takzvaný kovový prach. Ten se zpravidla usazuje na sluchátku a reproduktoru zařízení, jelikož jsou dané součástky částečně tvořeny magnety, což způsobuje jediné – kov se v těchto místech cítí jako doma. Problémem každopádně je, že častokrát dochází k nevratnému poškození právě zmiňovaného sluchátka či konektoru. Části kovu jsou natolik malé, až dokážou poškodit samotné membrány audio dílů a poškození je tedy neopravitelné. Namísto toho se vyměňuje samotný díl.

Šetření se nevyplácí

Techniků z iLoveServis jsme se zeptali, zdali se podobné problémy vyskytují často. Podle jejich slov se jedná o nejčastější závady, kvůli kterým k nim zákazníci chodí. Zároveň ale upozornili na poměrně důležitou věc. Někteří jablíčkáři, kteří služby servisu vyhledali, tak tak museli učinit již po předchozí opravě jinde. Někteří poskytovatelé oprav si totiž běžně účtují výměnu komponentu, který ale ve skutečnosti pouze vyčistí. Zákazník tedy ve finále (zbytečně) zaplatí více za službu, které se vlastně ani nedočká.

Někdy je tomu i naopak. V takovém případě je zákazníci navštíví s požadavkem na výměnu sluchátka, konektoru či reproduktoru, protože jim to bylo doporučeno někým jiným. O to více jsou pak překvapeni, když komponenty stačí vyčistit a jsou opět plně funkční. V iLoveServis proto nejprve iPhony čistí, a v případě potřeby až posléze volí cestu výměny vadného komponentu.

Čištění iPhonu ale není tak úplně jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Mnohdy se totiž stává, že si jablíčkáři takto své zařízení sami poškodí. Produktů, do kterých lidé pustili z kompresoru příliš vysoký tlak, nebo ostrými předměty zničili napájecí konektor, už v servisu viděli nespočet. Vždy je proto lepší své zařízení svěřit do rukou odborníků, kteří na své služby poskytují i záruku. Výhodou pak také je, že odborný servis vám zároveň dokáže zařízení i vydezinfikovat a pod UV světlem jej zbavit téměř všech virů a bakterií. To dokonce v iLoveServis k vyčištění přístroje nabízí zcela zdarma.