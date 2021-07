Co vám e-shopy neřeknou o tvrzených sklech

Komerční sdělení: iPhone samozřejmě není nerozbitné zařízení a může se poměrně snadno stát, kdy například vinou pádu dojde k rozbití displeje. V takovém případě se jedná o dosti nákladný přešlap, který vás může vyjít až na 15 tisíc korun. Právě displej je prakticky jednou z nejdůležitějších součástí telefonu. Jeho nevýhodou každopádně je, že je zároveň poměrně náchylný k poškození. Z tohoto důvodu je potřeba jej patřičně chránit, s čímž dokáže značně pomoci tvrzené sklo či fólie. Jaké jsou ale rozdíly a jak vlastně vybrat?

Tipy před koupí tvrzeného skla/fólie:

Vždy vybírejte tvrzené sklo nebo ochrannou fólii, které jsou určené přímo pro váš telefon.

Jelikož tvrzená skla a ochranné fólie chrání jen displej telefonu, doporučujeme vedle nich používat i ochranné pouzdro nebo kryt.

Rozhodněte se, zda si zvládnete ochranné sklo/folii nalepit na displej telefonu sami. Pokud ano, volte vždy ochranu dodávanou i s aplikační sadou. V opačném případě bude lepší využít služeb odborného servisu.

Špatně nalepené tvrzené sklo se může na přístroji negativně projevit ve změněných barvách či odezvě dotykového displeje.

Jsou tvrzená skla lepší než ochranné fólie?

Tvrzená skla se vyznačují několikanásobně vyšší tvrdostí, která dosahuje hodnoty 9H (měřeno na Mohsově stupnici). Fólie, jejichž tvrdost dosahuje pouze 3-4H, lze tedy vnímat čistě jako ochranu displeje proti poškrábání, tvrzená skla přinášejí navíc ochranu proti nárazům.

To ale neplatí u fólií ZAGG Invisible Shield

Vyrábějí se ze speciálního materiálu navrženého pro vojenské využití a displeje zařízení chrání opravdu spolehlivě. Invisible Shield na našem trhu nabízí tři typy fólií – Original, High Definition (HD) a Extreme, které se liší nejen v ceně, ale především v tloušťce a celkovém stupni ochrany. U všech tří typů fólie získá zákazník doživotní garanci výměny za nový kus v případě, že se fólie poškrábe, potrhá nebo jinak poškodí. Fólie se vyrábějí ze speciálního materiálu, který byl původně navržený pro ochranu vrtulí u helikoptér a jejich odolnost je skutečně vysoká. Fólie řady Original jsou nejlevnější a společně s HD fóliemi mají tloušťku 0,2 mm. Po nanesení na tělo zařízení poznáte, že je na něm umístěna fólie, ale nemusíte se bát, že by nějak výrazně vystupovala a až si po několika hodinách „sedne“, téměř o ní nebudete vědět.

Jaký je rozdíl mezi 2D, 2.5D a 3D sklem?

Tvrzená skla 2,5D jsou ideální volbou pro telefony, které mají plochý displej, tedy pro starší verze smartphonů. Tato skla již disponují zaoblenými hranami a jsou tedy mnohem více příjemná na dotek než základní skla 2D od jiných výrobců. Tato temperovaná skla nijak nezkreslují zářivé barvy displeje a jsou vysoce odolná proti nárazům, ale také vůči otiskům prstů a jiným nečistotám. Navíc si můžete vybrat, zda zvolit klasické ochranné temperované sklo, anebo ochranné tvrzené sklo s rámečkem. Nicméně, pokud nejste náročný zákazník, můžete tato skla použít i na nové smartphony se zaobleným displejem. O něco méně příjemné dotykové ovládání je zde kompenzováno nižší pořizovací cenou.

Tvrzená skla 3D pak představují nejvyšší třídu mezi ochrannými skly, protože jsou používána pro nejnovější verze mobilních telefonů, které mají zahnutý displej (od iPhone 6, Galaxy S7 Edge atd. a výše). 3D ochranná skla Full Cover mají díky speciální technologii prodloužené a zaoblené hrany, a tak dokáží chránit 100% plochy zaobleného displeje, tedy až do jeho stran.

Rozdíl mezi 2,5D a 3D skly však nespočívá ve kvalitě daných skel. Oba typy disponují stejnou tvrdostí (odolností vůči nárazům) a minimální tloušťkou 0,33 mm, která téměř nijak nezvětšuje rozměry telefonu. Rozdíl je pouze ve vhodnosti použití podle typu zařízení. Respektive jde tedy o to, zdali vlastníte telefon s plochým či zaobleným displejem. Temperované provedení navíc zaručí vysokou citlivost, díky čemuž ovládání dotykového displeje zůstane stejně přirozené jako na displeji bez skla.

Chrání tvrzené sklo mobil při každém pádu?

Tvrzené sklo znatelně zvyšuje šanci, že se displej mobilu při pádu nepoškodí. Náraz, který by normálně skončil například výměnou celého displeje, zde absorbuje právě použité ochranné sklo. To v případě silného nárazu popraská, čímž pohltí energii, která by jinak zavinila nepříjemnou újmu samotného displeje.

Na rovinu je ale nutné poznamenat, že tato ochrana nemusí fungovat vždy. Jsou situace a pády, které ani sebelepší tvrzené sklo nezachrání.

Rada expertů

Tento článek jsme připravili ve spolupráci s renomovanými odborníky z iLoveServis, kteří se servisu nejen jablečných telefonů věnují již několik let. Za tuto dobu jim prošly rukama tisíce iPhonů s nejrůznějšími vadami. Podle nich je právě tvrzené sklo tím nejmenším, co pro displej vašeho telefonu můžete udělat. V dnešní době jsou už navíc zmiňovaná skla i fólie na dostatečně vysoké úrovni, kdy v drtivé většině případů nikterak nebrání klasickému používání telefonu. Zároveň jde o vhodnou prevenci, kterou rozhodně nic nepokazíte.

Zároveň je ale nutné sklo či fólii správně aplikovat. Jak už bylo zmíněno výše, v opačném případě se tento fakt může negativně projevit na zobrazení barev či zvýšené odezvě při klepnutí na displej. Pokud si na nalepení netroufáte, přenechejte tento úkon odborníkům, kteří tuto činnost vykonávají prakticky denně. V takovém případě stačí navštívit jakoukoliv pobočku iLoveServis. Obrovskou výhodou je, že servis má po republice hned dvanáct zmiňovaných poboček.