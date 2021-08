Zas a znova. Apple míří před soud kvůli údajnému porušení patentů

Apple opět bude stát u soudu. Samotné počátky sporu ale sahají do roku 2018. Žalobce v podobě společnosti Omni MedSci tvrdil, že zástupci Applu se měli se zástupci této společnosti setkávat v letech 2014 až 2016, přičemž to chvíli vypadalo na uzavření partnerství. Apple ale diskuze ukončil. Společnost Omni MedSci tvrdí, že i tak Apple ve svých Apple Watch protiprávně použil čtyři její patenty.

Apple Watch Series 3 a 5 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 17 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 16 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 15 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 14 +15 Fotek Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 13 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 12 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 11 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 10 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 9 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 8 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 7 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 6 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 5 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 4 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 3 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 2 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 1 Apple Watch Series 3 vs Apple Watch Series 5 FB Vstoupit do galerie

Omni MedSci vlastní Mohammed Islam, jenž má ve vlastnictví celkem šest společností a za roky jeho činnosti se mu podařilo nasbírat na 150 patentů. To mu umožnilo v minulosti žalovat společnosti jako Fujitsu, Alcatel-Lucent, Huawei, Nokia a Siemens. Apple se v původním řízení snažil o to, aby žaloba byla zamítnuta. Mohammed Islam je totiž zaměstnancem University of Michigan a Apple tvrdil, že patenty, jež jsou předmětem sporu, vlastní univerzita. Odvolací soud rozhodl, že tomu tak není, a pracovní smlouva tedy nezakládá vlastnictví univerzitě. Spor tedy bude i nadále pokračovat a uvidí se, zda Apple skutečně neoprávněně použil patenty ve vlastnictví společnosti Omni MedSci. Společnost se po soudu dožaduje zastavení prodejů Apple Watch a náhradu škody. Právní zástupce žalobce řekl, že ho rozhodnutí odvolacího soudu potěšilo, ale nepřekvapilo.