Apple čelí nařčení ze sexismu

Dnešní doba je hodně přecitlivělá a jakmile se v souvislosti se zaměstnáním objeví například rasismus či sexismus, je zle. Apple je obrovská společnost a bylo by opravdu zvláštní, kdyby se obdobné potíže nevyskytly i zde. Pokud jde o sexismus a Apple, nějakou dobu se již něco šušká. Vášně v tomto směru rozpoutala Ashley Gjøvik, vedoucí manažerka inženýrského programu, která si stěžovala na sexismus na pracovišti. A reakce Applu? Zaměstnankyni poslala na administrativní placenou dovolenou.

V rozhovoru pro The Verge žena sdělila, že zkušenosti se sexismem, sexuálním obtěžováním, nepřátelským pracovním prostředím a odvetou má v Applu již celé měsíce. Když se rozhodla to řešit, byla jí ze strany vedení nabídnuta terapie a zdravotní dovolená. Žena odvětila, že nic takového nemá smysl, a důrazně požádala o domluvu přímo jejím nadřízeným s tím, že by měl být nastaven určitý dohled pro kontrolu. Nejde ostatně o první podobný případ. V roce 2018 požádal jeden ze zaměstnanců Applu o vyšetření údajné diskriminace na základě pohlaví. Apple ale později případ uzavřel s tím, že se nic nestalo. Toho se nyní po přemístění na placenou dovolenou obává i Gjøvik. Uvidíme, jak to celé dopadne. Nicméně podobná nařčení vrhnou špatné světlo v dnešní době na jakoukoliv společnost.

So, following raising concerns to #Apple about #sexism, #hostileworkenvironment, & #unsafeworkconditions, I'm now on indefinite paid administrative leave per #Apple employee relations, while they investigate my concerns. This seems to include me not using Apple's internal Slack.

— Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) August 4, 2021