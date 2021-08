Takto se v zahraničí využívají AirTagy na pomoc bezdomovcům

Že mají AirTagy extrémně široké využití zřejmě nepřekvapí absolutně nikoho. V posledních měsících jsme ostatně viděli celou řadu situací, ve kterých hrály hlavní roli AirTagy. A další extrémně zajímavá přibyla i nyní díky právníkům z Portlandu, který se snaží pomoci lidem bez domova. Jejich majetek je totiž mnohdy nezákonně likvidován a oni tak o něj nenávratně přijdou, přestože by o něj stáli i nadále. To by se ale mohlo minimálně v okolí Portlandu změnit.

Tamní úřady se s místními bezdomovci moc nepářou a jejich improvizovaná stanová městečka nechávají úklidovými firmami poměrně často vyklízet. Na tom by zřejmě nebylo nic až tak zvláštního, kdyby ovšem probíhalo toto vyklízení podle platných předpisů a zákonů. Mezi ty patří třeba i nařízení věci bezdomovců nelikvidovat po dobu 30 dní, ale uskladnit je, aby si je mohli jejich majitelé jednak vyzvednout a jednak aby se staly potenciálně neinfekčními při likvidaci. Bezdomovci si však stěžovali na to, že se úklidové firmy těmito předpisy vůbec neřídí a jejich věci vyhazují bez jakékoliv “ochranné doby”. Právě na to se nyní rozhodli posvítit portlandští právníci, kteří tvrzení bezdomovců dokázali velmi jednoduchým způsobem – konkrétně pomocí AirTagů.

Ty do věcí bezdomovců skryli a následně mohli takřka v reálném čase sledovat, jak se s věcmi nakládá proti všem předpisům. Vedení firem tedy bude mít nyní co vysvětlovat a bezdomovci si zároveň alespoň v tomto směru oddychnou – o své věci nyní přestanou přicházet.