Kolik si vydělal Tim Cook za minulý rok v čele Applu

Stát v čele nejúspěšnější technologické firmy světa se rozhodně vyplatí. Své by o tom mohl vyprávět šéf Applu Tim Cook, který si za minulý rok podle průzkumu agentury Bloomberg přišel na pořádný balík peněz. Vydělat měl v roce 2020 zhruba 265 milionů dolarů. O rok dříve to bylo přitom “jen” 133,7 milionů dolarů.

Cookův výdělek se stejně jako v předešlých letech i loni skládal z kombinace standardního platu, bonusů, akcií a náhrad. Suverénně nejvíce pak Cookovi vydělaly akce, které mu přinesly na 250,3 milionů dolarů. Jeho plat byl pak pro srovnání “jen” 3 miliony dolarů, což je více než třikrát méně než kolik obdržel na bonusech. Ty pobírá za plnění dílčích cílů, které si Apple stanoví, avšak jaké přesně jsou je veřejnosti utajeno.

I přes naprosto neuvěřitelnou částku, na kterou si šéf Applu přišel, klesl z 2. místa nejlépe placených ředitelů amerických firem až na 8. místo. První byl suverénně Elon Musk z Tesly, který se díky ní dostal na krátkou chvíli i do pozice nejbohatšího člověka na světě, ve které jej však záhy vystřídal Jeff Bezos. Poměrně zajímavé je pak to, že na trůnu pro nejlépe placené ředitele amerických společností sedí Musk již třetím rokem. Možná ještě zajímavější je ale fakt, že do první stovky nejlépe placených ředitelů v USA se dostalo jen pět žen.