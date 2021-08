iOS 15 odstraní odlesky fotoaparátu z fotek

Od letošní WWDC, na které Apple představil světu nový iOS 15, uplynula již spousta času. Po představení na jablečného giganta čekaly měsíce testování. Venku je již čtvrtá beta iOS 15 a spousta jich pravděpodobně do ostrého vydání systému ještě přibude. Po uvedení bety Apple nikdy neřekne úplně vše, a tak je objevování veškerých tajů na samotných uživatelích, kteří si betu operačního systému stáhnou.

A jak se zdá, byla objevena skvělá věc. Vypadá to totiž tak, že Apple zapracoval na zpracovávání fotografií za určitých světelných podmínek. V nejnovější beta verzi iOS 15 Apple možná vyřešil situaci, kdy fotíte proti světlu a fotku pak kazí nevzhledný odlesk objektivu. Jeden z uživatelů si této novinky všimnul a vložil svou fotografii na Reddit. Kdyby Apple na tomto problému zapracoval a vyřešil odlesky během post processingu, byla by to rozhodně paráda. Podívat se na fotografie můžete v galerii na boku tohoto odstavce. Jak uvádíme výše, Apple nic podobného v této betě nepropagoval a není tedy vůbec jasné, co se vlastně děje. Nejnovější beta však může vylepšit systém, který iPhone používá k detekci různých vnitřních a venkovních scén, a pomocí těchto informací odstraňovat nežádoucí odlesky objektivu. Jeden z komentujících na Redditu sdělil, že svým iPhonem 12 Pro pořídil fotografii, na které byl objektiv nápadně vidět. Když si pak fotografii později prohlížel, zjistil, že odlesk byl odstraněn. Všimli jste si ve čtvrté betě iOS 15 něčeho podobného?