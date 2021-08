Apple nepřímo potvrdil přípravy iPadu mini s větším displejem

Blížící se příchod iPadu mini s větším displejem je prakticky potvrzen a to dokonce i samotným Applem. Ten totiž začal v zahraničí svým zákazníkům rozesílat ve velkém dotazníky týkající se spokojenosti s jeho produkty. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby ovšem právě přes tyto dotazníky v minulosti “nepropálil” celou řadu chystaných novinek v čele s odstraněním nabíječek z balení iPhonů či Watch nebo třeba příchodem měřiče okysličení krvi v Apple Watch 6. Právě na tyto věci se totiž v minulosti v dotaznících ptal, stejně jako se nyní ptá na to, jak jsou jablíčkáři spokojeni s velikostí úhlopříčky displeje iPadu mini.

Na velikost displeje iPadu mini se ptá Apple ve svém dotazníku na jeho úplném začátku a to navíc poměrně košatě – pro odpověď totiž nabízí hned pět možností od příliš malé až po příliš velký. Další otázky se pak týkají obecně spokojenosti s produkty a službami Applu, avšak nejsou tak košaté jako otázka první. Dá se tedy usuzovat, že ta je alfou a omegou dotazníku a a zbytek je jen jakýmsi jeho doplňkem.

Kromě většího displeje, jehož úhlopříčka by se měla pohybovat kolem 8,3”, se u nové generace iPadu mini očekává například i redesign ve formě přijetí ostrých hran po vzoru iPadů Air či Pro, přesunutí Touch ID do Power Buttonu na boční straně nebo třeba nasazení jednoho z nejvýkonnějších mobilních procesorů, které má Apple v nabídce. Spekuluje se rovněž o nasazení mini-LED displeje či USB-C. Co se týče termínu představení, jako nejpravděpodobnější se v tuto chvíli jeví září či říjen.