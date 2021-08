Hry na Mac, které lze ovládat trackpadem: 7 nejlepších titulů, které byste si neměli nechat ujít

Určitě už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste si chtěli něco zahrát, ale nechtělo se vám sedět přímo u stolu. V takovém případě si můžete vzít Mac s sebou do postele a připojit k němu myš, nejedná se však o nic pohodlného a na přesný pohyb kurzorem můžete zapomenout. V posteli je tedy ideální, když myš úplně vynecháte a budete hry ovládat přímo na trackpadu. Pravdou ale je, že většinu her na trackpadu prostě a jednoduše ovládat nejde. To ale neznamená, že neexistují skvělé hry, které si v posteli před spaním nemůžete chvíli zahrát. Ba naopak jich je k dispozici hned několik a často jsou o mnoho zábavnější než ty klasické. Pojďme se společně v tomto článku podívat na výběr 7 nejlepších z nich.

Factorio

Factorio je hra, ve které budujete a udržujete továrny. Budete těžit suroviny, zkoumat technologie, budovat infrastrukturu, automatizovat výrobu a bojovat s nepřáteli. Ze začátku budete ručně kácet stromy, těžit rudu, vyrábět překladače a transportní pásy. Ale v krátkém čase se stanete industriální velmocí s obrovskými poli solárních panelů, rafinériemi zpracovávajícími ropu a továrnami které vyrábí a nasazují stavební a logistické roboty. Vše pro Vaši neutuchající potřebu surovin. Nicméně toto těžké využívání zdrojů planety se nelíbí místním obyvatelům, takže budete muset být připraveni bránit sebe a své strojové impérium. Své síly můžete spojit také s ostatními hráči v kooperativní hře více hráčů. Factorio je k dispozici za 25 euro na Steamu a podle vývojářů se nemá v plánu účastnit žádných slev.

911 Operator

Ve hře 911 OPERATOR převezmeš roli dispečera tísňové linky, který musí včas vyřešit všechna příchozí hlášení. Tvým úkolem není jen zvedat hovory, ale i odpovídajícím způsobem reagovat na situaci – někdy je třeba předat správné pokyny pro první pomoc, jindy je nutný zásah policie, hasičů nebo záchranářů. Měj na paměti, že osoba na druhé straně linky může být například otec umírající dcery, nepředvídatelný terorista nebo jen hloupý vtipálek. Zvládneš to? Zkusit můžeš tisíce měst z celého světa. Režim Volná hra ti umožní vybrat si město, kde chceš hrát – hra si stáhne mapu spolu s reálnými ulicemi, adresami a infrastrukturou integrovaného záchranného systému. Můžeš také vyzkoušet režim Kariéra, který obsahuje celkem 6 měst s jedinečnými událostmi, například zemětřesení. 911 Operator je k dispozici za 14,99 euro na Steamu.

FTL: Faster Than Light

Ve hře FTL: Faster Than Light budete řídit vlastní vesmírnou loď, která se snaží zachránit celou galaxii. Jakožto velitel budete řešit nebezpečné mise, přičemž každá z nich představuje jedinečnou výzvu s vícero řešeními. Ocitnout se tak můžete například v situaci, kdy vám střela od nepřátele kompletně vyřadí štíty vaší lodi. Co v této situaci uděláte? To je jen a jen na vás. Můžete se pokusit přesměrovat energii do motorů a utéct, popřípadě můžete aktivovat veškerou palebnou sílu a pustit se do destrukce nepřítele. Samozřejmě ale ne ve všech případech to musí vyjít – FTL je hrou nemilosrdnou. Jedná se o strategickou hru, ve které budete rozdávat rozkazy, budete spravovat svou loď a sami budete muset vyhodnotit veškeré vaše strategie. FTL: Faster Than Light je k dispozici za 9,99 euro na Steamu.

Plague Inc: Evolved

Hra Plague Inc: Evolved je jedinečnou kombinací strategie a velmi realistické simulace. Ocitnete se v ní jakožto patogen, který právě nakazil „nultého pacienta“. Následně musíte dosáhnout toho, abyste se, jakožto patogen, neustále šířili dál a dál. Cílem hry je to, abyste odolali vědě a kompletně zničili celé lidstvo, které se má stát minulostí. V současné chvíli je tato hra velmi oblíbená, a to především kvůli pandemii koronaviru. Hru Plague Inc si zakoupilo již více než 120 milionů hráčů, což jen potvrzuje její kvality. Nová verze s přídavkem Evolved pak kombinuje původní hru s kompletně novými a přepracovanými funkcemi pro počítače – původně byla hra na mobilní telefony. Zahrát si tak můžete například hru více hráčů, popřípadě můžete využít obsah, který tvoří samotní hráči. Vylepšení se dočkala také grafika a mnoho dalšího. Plague Inc: Evolved je k dispozici za 14,99 dolarů na Steamu.

Town of Salem

Některým z vás dost možná hra Town of Salem nic neříká, jakmile se ale řekne název Městečko Palermo, tak většina z vás zbystří. Jedná se o jedinečný koncept hry, který je známý po celém světě, a to také pod názvem Mafia či Werewolf (Vlkodlak). Town of Salem je hrou vražd, klamu, obvinění a davové hysterie. Town of Salem se hraje v sedmi až patnácti lidech s tím, že každý hráč před začátkem prvního dne náhodně získá identitu. Podle ní se zařadí do skupiny obyvatel města, mafie, sériových vrahů, žhářů a neutrálních jedinců. Pokud jste se dostali do kladné skupiny, tak je vaším úkolem vypátrat příslušníky mafie. Záporní padouši pak mají naopak za úkol vás zabíjet. Nikdo neví, kdo je členem kladné skupiny a kdo zase té záporné. Postupně se počet hráčů zmenšuje a všechny role se začínají vybarvovat. Perfektní a nesmírně zábavná hra Town of Salem je k dispozici za 5,99 euro na Steamu, popřípadě si ji zdarma můžete zahrát na webu.

Minecraft

Jednoduchá a přitom fenomenální – taková je budovatelská a strategická adventura s návzem Minecraft. Tato hra má typickou krychlovitou grafikou a otevřený svět, ve kterém si můžete dělat, co se vám zachce. V Minecraftu budete sbírat suroviny, stavět vlasní základny a bojovat s monstry. Fantazii se v této hře rozhodně meze nekladou. K dispozici jsou klasické herní režimy, nejzábavnější je tato hra ale bezesporu v režimu více hráčů, ve kterém je možné celý svět kompletně „překopat“ společně s vašimi kamarády. O hře Minecraft zajisté slyšela již většina z nás – a není divu, když se jedná o hru, která před několika lety začala hýbat světem. Aktuálně se jedná o jednu z nejhranějších her na světě a rozhodně není určená jen pro děti – ba naopak ji hrají i dospělí. Za sebe mohu jen říct, abyste nesoudili knihu podle obalu. Minecraft vás prostě nadchne. Koupit jej můžete za 786 korun na Alza.cz.

Invisible, Inc.

Ve hře Invisible, Inc. přeberete kontrolu nad tajnými agenty a budete se infiltrovat do těch nejvíce nebezpečných korporací na světě. Klíčový je v tomto případě tichý styl, preciznost a týmová práce, tedy především v takových misích, které jsou nesmírně složité. Zodpovídáte za každý jeden krok agentů, které je mohou stát život. Vývojáři hry Invisible, Inc. stojí například za populárními hrami Mark of the Ninja či Don’t Starve – pokud jste jednu z těchto her hráli, tak je velmi pravděpodobné, že se vám bude líbit i Invisible, Inc. Na začátku této hry si vyberete jednoho z deseti agentů, dále si vyberete jednu ze šesti variant a jeden ze šesti spouštěcích programů, kterým prolomíte bezpečnostní stránku společnosti. Každá mise je v Invisible, Inc. jiná, jelikož si pokaždé sestavíte jinou vlastní strategii. Svět je navíc neustále generovaný náhodně, takže se budete muset přizpůsobit. Invisible, Inc. je k dispozici za 19,99 dolarů na Steamu.

