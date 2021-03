Je to několik hodin nazpátek, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se společnosti Valve konečně podařilo umístit službu Steam Link na App Store pro Macy. Tato služba je již po dobu dvou let dispozici pro iPhone, iPad i Apple TV a jablečné počítače se tak přidávají k podporovaným zařízením, na kterých lze Steam Link využít. S pomocí Steam Link lze na zmíněných zařízeních hrát prakticky jakékoliv hry z platformy Steam. Stačí vám k tomu klasický počítač, který bude sloužit jakožto zdroj výkonu a hra na něm poběží.

Jak hrát jakékoliv hry ze Steamu na Macu

Pokud vás služba Steam Link zaujala a na platformě Steam máte k dispozici nějaké hry, tak vám nebrání nic v tom, abyste si ji alespoň vyzkoušeli. Společnost Valve samozřejmě vše udělala co možná nejjednodušeji a nejedná se o nic složitého:

Prvně je samozřejmě nutné, abyste si na váš Mac aplikaci Steam Link sáhli a nainstalovali – stačí klepnout na tento odkaz .

– stačí klepnout na . Jakmile se Steam Link nainstalujte, tak jej klasickým způsobem spusťte. Po prvním spuštění vás aplikace vyzve k tomu, abyste připojili kompatibilní ovladač, nejedná se však o nutnost a můžete jej připojit později.

V dalším kroku je nutné vyhledat počítač, který bude sloužit jakožto zdroj výkonu.

který bude sloužit jakožto zdroj výkonu. Pokud jste tak ještě neučinili, tak na vaší herní mašině spusťte klasickou aplikaci Steam a přihlaste se.

a přihlaste se. Po chvilce se v aplikaci Steam Link na Macu váš počítač objeví – stačí na něj klepnout. Jestliže se počítač neobjeví, tak zkontrolujte, zdali jsou obě zařízení připojená ke stejné síti. Pokud tento postup nepomůže, tak bude nutné počítače spárovat ručně – viz postup v posledním odstavci.

Ihned poté prostřednictvím PINu, který se zobrazí, obě zařízení spárujte.

který se zobrazí, obě zařízení Steam Link poté provede test rychlosti internetu a automaticky službu nastaví.

a automaticky službu nastaví. Jakmile se tento proces dokončí, tak už jen stačí klepnout na tlačítko Start Playing. Po prvním spuštění můžete být vyzvání k instalaci rozšíření systému.

Nakonec si vyberte hru, kterou chcete hrát, klepněte na ni a je hotovo.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze na Macu hrát jakékoliv hry ze Steamu, a to s pomocí služby Steam Link, která streamuje obraz z vašeho herního počítače. Jestliže se vám pomocí výše uvedeného postupu stále nedaří Steam Link s počítačem spojit, tak je nutné, abyste spárování provedli ručně. Prvně tedy na Macu klepněte vlevo dole na Other Computer. Poté se ve Steamu přesuňte do nastavení, kde v sekci Steam Remote Play tuto funkci aktivujte, a poté klepněte na Spárovat s aplikací Steam Link. Tímto se zobrazí malé okno, do kterého vložte PIN, který se ve Steam Link zobrazil. Mimo to je nutné mít nainstalovanou poslední verzi klienta Steam. Pro ideální hraní je nutné, abyste byli připojení pomocí kabelu, minimálně se doporučuje využít rychlou 5GHz Wi-Fi síť.