Na Macu si nyní lze jednoduše zahrát prakticky jakoukoliv hru ze Steamu

Milovníci videoher a zároveň Applu mají ode dneška velmi slušný důvod k radosti. Po zhruba dvou letech od vydání aplikace Steam Link umožňující hraní her ze Steamu na iPhonech, iPadech a Apple TV se totiž její provozovatel Valve rozhodl jí konečně vypustit i na Macy. Díky tomu si tak na nich lze nyní zahrát prakticky jakékoliv hry ze Steamu – stačit k tomu bude počítač, který je “utáhne”.

Že se Valve chystá Steam Link pro macOS uvolnit bylo tajemstvím prakticky až do chvíle jeho objevení v Mac App Store, což je přinejmenším poměrně zvláštní. Vzhledem k tomu, že je aplikace dostupná i na jiných jablečných platformách je totiž prakticky jasné, že neporušuje žádné zásady Applu a tudíž ji není třeba jakkoliv tajit. Co se pak týče její funkčnosti, ta je naprosto stejná jako v případě iOS a tvOS verze. Vše tedy funguje na principu streamování her z vašeho PC, které rozjede vámi vlastněné hry z knihovny Steamu, což jinými slovy znamená, že si je užijete na Macích bez ohledu na jejich konfiguraci. Jedinou podmínkou je u nich totiž macOS 10.13 a novější, u počítačů pro streamování her pak samozřejmě dostatek výkonu ke spuštění her potřeba je. O propojení se pak stará místní síť, na které musí být obě zařízená připojená, což lze označit za jednu z největších nevýhod například v porovnání s konkurenčním řešením od Xboxu. To totiž umožňuje vzdálené hraní her na podobném principu, avšak třeba i přes mobilní data. Zahrát si tedy můžete třeba i stovky kilometrů od domova.

Aplikace Steam Link je v Mac App Store k dispozici stejně jako v případě iOS a tvOS verze zcela zdarma. Jak však již bylo zmíněné výše, jedná se jen o jakéhosi prostředníka mezi vaším herním počítačem a Macem, což znamená, že hry, které si budete chtít na Macu zahrát, musíte nejprve na Steamu vlastnit a zároveň je být schopni na vašem herním “železe” rozjet. Na to, jak celá aplikace funguje, se podíváme už dnes ve večerním návodu.

Steam Link pro macOS můžete stáhnout zde