Realme okopírovalo MagSafe z iPhonů 12. Na Androidy míří magnetické nabíječky i peněženky

Příchod nabíjecí technologie MagSafe u iPhonu 12 dal vzniknout zcela novému ekosystému příslušenství, a bezdrátové nabíjení se stalo ještě více mainstreamovou funkcí. Značka Realme, která spadá pod společnost Oppo, nyní nově začala vyvíjet systém MagDart, což je v podstatě klon technologie MagSafe.

Pod křídly značky Realme začíná vznikat alternativa bezdrátového nabíjecího systému MagSafe, která má být určena pro smartphony s operačním systémem Android. Součástí systému MagDart by se již v brzké budoucnosti měly stát přinejmenším tři produkty, a to dvě různé nabíječky a peněženka. Server GizChina nedávno zveřejnil uniklé fotografie, na kterých se má údajně nacházet zmíněné příslušenství. Můžeme zde vidět jakousi štíhlejší verzi kruhové nabíječky MagSafe s podporou bezdrátového 15W nabíjení, která je určená pro kompatibilní chytré mobilní telefony s Androidem.

Druhým kouskem z řady MagDart je o něco větší nabíječka, která je opatřená také USB-C portem a několika otvory, určenými pro chlazení. Podle souvisejícího videa by tato nabíječka měla nabídnout také podporu pro 50W rychlonabíjení a schopnost nabít připravovaný smartphone Realme Flash za méně než jednu hodinu. Co se zmíněné peněženky týče, i zde je zcela nepopiratelná podoba s MagSafe peněženkou, kterou společnost Apple představila spolu s iPhonem 12. Peněženka MagDart Wallet je vyrobena z kůže, a pojme až tři různé platební karty. Její součástí je také aluminiový stojánek. K oficiálnímu představení doplňků produktové řady MagDart by mělo dojít v průběhu dneška.