Limitovaná edice oranžové Qi2.2 MagSafe nabíječky 3v1, která nabije váš iPhone na 50% za 25 minut

Komerční sdělení: Apple s příchodem nové řady iPhone 17 a systému iOS 26 otevřel novou kapitolu v bezdrátovém nabíjení. Poprvé totiž umožňuje nabíjet iPhone rychlostí až 25 W – tedy z 0 na 50 % za pouhých 25 minut. A právě v této chvíli přichází na scénu Cubenest SQ312 Ultra v nové oranžové barvě.
Limitovaná edice, která dodá vašemu iPhonu exkluzivní šmrnc
Cubenest už není žádným nováčkem – jejich MagSafe nabíječky 3v1 patří dlouhodobě k nejoblíbenějším doplňkům pro iPhone. Teď ale přichází s limitovanou edicí nejnovější oranžové nabíječky SQ312 Ultra, která dokonale doplní nejen oranžový iPhone.
Tři zařízení, jedna nabíječka
Zapomeňte na změť kabelů a adaptérů. Cubenest SQ312 Ultra je navržena tak, aby elegantně obsloužila celý váš Apple ekosystém:
- iPhone – nejrychlejší MagSafe nabíjení až 25 W s certifikací Qi2.2
- Apple Watch – rychlonabíjení s výkonem 5 W
- AirPods – spolehlivá 5 W bezdrátová podložka
Celkový výkon nabíječky dosahuje až 35 W, což je o 40 % více než u předchozí generace, a přitom je lehčí o 34 gramů.
Design, který si zamilujete
Oranžová Cubenest SQ312 Ultra není jen o výkonu – Cubenest se postaral i o to, aby vám dělala radost na pohled. Kromě unikátní oranžové barvy je třeba zmínit i tělo nabíječky, které je vyrobeno ze 100% broušeného hliníku. Díky skládací konstrukci se dvěma klouby ji snadno složíte do kompaktní podoby a hodíte do batohu.
A protože Cubenest myslí na detaily, v balení najdete i prémiové cestovní pouzdro, 45W adaptér a opletený USB-C kabel.
Proč si vybrat právě oranžovou SQ312 Ultra?
- Limitovaná edice v exkluzivní oranžové barvě
- Nabíjí tři zařízení současně
- Nabízí prémiový design z hliníku, který obstojí i v porovnání s Apple příslušenstvím
- Vše potřebné v balení – 45 W adaptér, kabel a cestovní pouzdro
V práci, doma i na cestách – oranžová Cubenest SQ312 Ultra se stane vaším jediným nabíjecím řešením. Limitovaná oranžová edice je dostupná pouze do vyprodání zásob. Pořídit ji můžete na oficiálním e-shopu Cubenest s dopravou zdarma.