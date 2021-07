První test nabíjení přes MagSafe Battery Pack je tu. Dopadl katastrofálně

Po včerejším vydání veřejné verze iOS 14.7 nebrání šťastlivcům, kterým se do rukou dostala novinka ve formě MagSafe Battery Packu s předstihem v jejích testech zhola nic. Díky tomu si tak můžeme už nyní udělat první obrázek i o rychlosti nabíjení novinky připojené k iPhonu 12 či 12 Pro. Přesně tento test totiž sdílel na svém Twitteru leaker DuanRui, který se řadí dlouhodobě mezi ty nejlepší a díky tomu tak lze i jeho nynější příspěvek považovat za věrohodný. Upřimně bychom však byli mnohem radši, kdyby tomu tak nebylo.

Leaker sdílel snímek nabíjení přes MagSafe z blogu neznámého zřejmě čínského blogera, který příslušenství připojil právě k výše zmiňovanému iPhonu 12 či 12 Pro. Rychlost, jakou byl MagSafe Battery Pack schopen telefon nabíjet, je pak i dle samotného testera naprosto tristní. Za půl hodiny totiž “načerpal” do iPhonu pouhopouhá 4 % baterie (to vše přitom při uzamčené obrazovce), což jinými slovy znamená, že pokud je nabíječka schopná nabít zařízení z 0 na 100 % (čistě hypoteticky), potřebovala by na to zhruba 12 hodin – tedy v případě, že by si držela rychlost zhruba 8 % za hodinu. Jedná se tedy skutečně o extrém, který nepotěší. Že bude nabíjení pomalé bylo vzhledem k tomu, že pro něj bude využít výkon pouhých 5W jasné, ale jak se zdá, výkon bude nakonec ještě mnohem nižší. Jinak by se totiž MagSafe na podobnou rychlost, respektive pomalost dostat nemohl.

Na druhou stranu je ale potřeba stále brát v potaz to, že se jedná jen o jeden z testů, jehož původ je navíc dost neprůkazný a přestože jej sdílel velmi přesný leaker, může se jednat o podvrh či mohl být jednoduše proveden špatně. Na závěry ohledně rychlosti nabíjení tak bude proto lepší ještě pár hodin či dní počkat a udělat si je až poté, co bude k dispozici mnohem více dat. A kdo ví, třeba budeme nakonec naopak mile překvapeni.