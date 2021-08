Widgety na iPad: 5 nejlepších, které se vám zajisté budou líbit

Pokud patříte mezi jedince, kteří se ve světě Apple vyznají, tak vám zajisté před rokem a několika měsíci k tomu neuniklo představení systémů iOS a iPadOS 14, které přišly s mnohými vylepšeními. Mezi jednu ze skvělých změn v rámci těchto systémů patří bezesporu také přepracované widgety, které si navíc můžeme umístit přímo na plochu, takže k nim máme jednoduchý přístup a jsou pořád na očích. Widgety jsou tedy od té doby o mnoho modernější a vypadají jednoduše skvěle. I díky tomu se mnoho vývojářů rozhodlo, že si widget vytvoří i ke své aplikaci, což rozhodně potěší každého. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 nejlepších widgetů na iPad, které pochází z aplikací druhé strany.

Spotify

Chcete-li v současné době poslouchat hudbu, tak nejlépe uděláte v případě, že si předplatíte nějakou streamovací službu. Díky té totiž získáte přístup k milionům různých skladeb, alb či playlistů, a to za několik desítek korun měsíčně. Mezi největší hráče na poli hudebních streamovacích služeb patří bezesporu Spotify a Apple Music. Patříte-li mezi jedince, kteří využívají první jmenovanou službu, tak by se vám mohl hodit widget od této aplikace. V rámci něj se vám může zobrazit poslední přehrávaný playlist, popřípadě díky něj můžete také získat rychlý přístup k hudbě, kterou chcete přehrávat. Prozatím je widget pro Spotify k dispozici jen v malé verzi, brzy bychom se ale měli dočkat i střední a velké varianty.

Spotify stáhnete zde

Widgetsmith

Přemýšleli jste někdy nad tím, že by bylo fajn, kdybyste si mohli vytvořit svůj vlastní widget, na kterém by bylo přesně to, co sami požadujete? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, popřípadě pokud vás to pouze zajímá, tak pro vás mám skvělou zprávu. Existuje totiž aplikace Widgetsmith, které už jsme se na našem magazínu několikrát zmínili. Jestliže využijete Widgetsmit, tak si můžete vytvořit widget, v rámci kterého je možné změnit barvu, styl či velikost. Ve verzi zdarma nabízí Widgetsmith mnoho různých možností, díky kterým jste schopni si vytvořit skvělý widget, který oživí vaši domovskou stránku. Pokud se vám Widgetsmith zalíbil a chtěli byste získat ještě více funkcí, tak si můžete předplatit Widgetsmith Premium, který nabídne možností ještě více.

Widgetsmith stáhnete zde

Waterminder

Dostatečný příjem tekutin během dne je nesmírně důležitý, jelikož dokáže ovlivnit nespočet různých věcí. Pokud dostatečně přes den nepijete, tak například můžete být ospalí, popřípadě vás může bolet hlava, což samozřejmě není to, co by kdokoliv z nás chtěl. Navíc k tomu dokáže nedostatek tekutin negativně ovlivnit i spánek, se kterým má v poslední době problém více a více lidí. V tom, abyste přes den dostatečně pili, vám samozřejmě mohou pomoci aplikace. Snad nejznámější z nich je Waterminder, který navíc nabízí také widget. V tom můžete sledovat vaše tělo, které je postupem dne naplňováno vodou podle toho, jak pijete. Můžete si v něm zobrazit také to, kolik vody vám chybí vypít, popřípadě můžete zaznamenat příjem tekutiny.

Waterminder stáhnete zde

Spark

Pro správu vaší e-mailové schránky si Apple připravil nativní aplikaci Mail, která nabízí také widget. Pravdou je, že obyčejným uživatelům nativní Mail zajisté může vyhovovat. Jakmile ale usoudíte, že potřebujete nějaké speciální funkce, tak bude nutné, abyste se podívali po nějakém jiném e-mailovém klientu. Mezi jeden z těch skvělých patří Spark, který navíc já osobně používám po dobu několika let. Spark navíc nabízí také nespočet různých widgetů. V těch si můžete zobrazit stav vaší e-mailové schránky, dále poslední e-maily, rychlé akce, kalendář a dnešní úkoly. Kromě toho je možné si zobrazit speciální kombinované widgety, například e-maily s kalendářem. Widgety od e-mailového klienta Spark jsou velmi propracované, samotnou aplikaci pak mohu jen a jen doporučit.

Spark stáhnete zde

Procreate

Posledním tipem na skvělý widget je ten z aplikace Procreate. O této aplikaci slyšel snad každý člověk, který rád kreslí – jedná se totiž o vůbec nejpopulárnější kreslící aplikaci pro iPad. A dobrou zprávou je, že Procreate nabízí také svůj vlastní widget. Pravdou ale je, že v tomto případě není widget bůhvíjak propracovaný, naopak je velmi jednoduchý. Po jeho přidání na plochu se vám totiž zobrazí vaše poslední práce. To znamená, že se na vaší ploše bude neustále vyjímat váš poslední výtvor, který můžete obdivovat. Anebo vás může motivovat k tomu, abyste jej konečně dodělali.

Procreate stáhnete zde