5 tipů, kam si můžete umístit AirTag

Lokalizační přívěšek AirTag je tady s námi již několik měsíců. Za tu dobu už si o něm mohli všichni jableční příznivci udělat obrázek. Já osobně AirTag vnímám jakožto zařízení, které rozhodně ani náhodou není pro všechny. Dle mého názoru je určen spíše pro menšinu lidí, kterým se neustále daří něco ztrácet, popřípadě zapomínat. Když tedy došlo k představení AirTagu, tak většina jedinců uváděla, že je AirTag k ničemu, a že jej nikdy nikdo nevyužije. Mezitím jsme ale my, kteří neustále zapomínáme, seděli v koutě a nenápadně čekali na to, až AirTagy konečně zaplní obchody a změní nám životy. AirTag už osobně nějakou dobu využívám a jsem s ním nadmíru spokojený. V tomto článku bych vám chtěl dát 5 tipů na to, kam si můžete AirTag případně umístit.

Peněženka, batoh a klíče

V tomto případě se jedná o naprostou klasiku, jelikož se jedná o zařízení, která se ztrácí a zapomínají vůbec nejčastěji. Do peněženky lze AirTag umístit například do kapsičky s mincemi, byť je tedy nutné počítat s tím, že doslova za pár minut bude AirTag kompletně poškrábaný – nejedná se však o zařízení, které by vás mělo ohromit svým vzhledem. U batohu pak můžete využít nějakou maličkou kapsičku, popřípadě se můžete pustit do vytvoření malé dírky, do které AirTag vložíte, a poté batoh opět zašijete. Nezapomeňte případně také na brašnu k přenosnému počítači. Naprostou klasikou jsou pak klíče, na kterých má AirTag umístěný většina jeho majitelů. V takovém případě je ale nutné, abyste si pořídili nějakou klíčenku, jelikož AirTag nemá ani poutko, ani dírku na jeho provlečení.

Klíčenky Epico si můžete prohlédnout níže:

Fotogalerie epico klicenky airtag 6 epico klicenky airtag 33 epico klicenky airtag 32 epico klicenky airtag 31 +25 Fotek epico klicenky airtag 30 epico klicenky airtag 29 epico klicenky airtag 28 epico klicenky airtag 27 epico klicenky airtag 26 epico klicenky airtag 25 epico klicenky airtag 24 epico klicenky airtag 23 epico klicenky airtag 22 epico klicenky airtag 21 epico klicenky airtag 20 epico klicenky airtag 19 epico klicenky airtag 18 epico klicenky airtag 17 epico klicenky airtag 16 epico klicenky airtag 15 epico klicenky airtag 14 epico klicenky airtag 13 epico klicenky airtag 12 epico klicenky airtag 11 epico klicenky airtag 10 epico klicenky airtag 9 epico klicenky airtag 8 epico klicenky airtag 7 Vstoupit do galerie

Ovladač k Apple TV

Při představení nové Apple TV 4K se všichni zastánci Applu modlili, že prohlásí větu, ve které oznámí to, že nový Siri Remote disponuje vestavěným lokalizátorem pro jednoduché nalezení ovladače v případě ztráty. Velmi často se totiž stává, že ovladač například zapadne někam za postel, že jej necháte v peřinách anebo že s ním odejdete do druhé místnosti, a poté už jej tam necháte. Ovladač pak vždycky hledáme několik dlouhých minut a každou další sekundou jsme čím dál tím nervóznější. Bohužel jsme se ale této chtěné funkce nedočkali, ba naopak Apple ještě některé funkce z tohoto ovladače odstranit. Dobrou zprávou ale je, že si na Siri Remote k Apple TV můžete připevnit AirTag. Samozřejmě ne lepící páskou, ale speciálním krytem, který si můžete vytisknout na 3D tiskárně. Nutno však podotknout, že se ovladač stane o mnoho masivnějším.

Vaše profesionální nástroje

Někteří z nás při práci využívají nějaké profesionální nástroje. Může se jednat o opravdu cokoliv, například fotoaparáty, brašny s nářadím či jiné drahé nástroje, které jednoduše nechcete ztratit. V případě fotoaparátu můžete AirTag uložit například do obalu, stejně jako v u přenosného počítače. AirTag dále můžete vložit přímo do brašny s nářadím anebo jej můžete nějakým způsobem připevnit přímo na konkrétní nástroj. Kromě toho mnoho jedinců využívá AirTag také k jednoduché lokalizaci GoPro či jiné outdoorové kamery. Často se totiž může stát, že se při sportu kamera uvolní a vy se pak musíte pokaždé vrátit a hledat ji. Tohle hledání vám perfektně usnadní právě AirTag, navíc k tomu můžete sledovat i to, zdali kameru někdo neukradl.

Takto by mohla vypadat druhá generace AirTagu:

Auto či motorka

Mnoho majitelů AirTagu si jej umisťuje také do auta, anebo na motorku. U auta lze využít hned několik různých míst, na které lze AirTag umístit. Nejjednodušší je, když AirTag vezmete a například jej vložíte do loketní opěrky, popřípadě do kastlíku u spolujezdce. Pokud by vám ale někdo nedej bože ukradl auto, tak AirTag jednoduše najde a vyhodí jej ven. Jestliže byste proces hledání AirTagu chtěli ztížit, tak hledejte takové místo, ke kterému se dotyčný jen tak nedostane. Mně osobně se podařilo AirTag umístit za čalounění do kufru tak, že vůbec nejde vidět. Využil jsem k tomu přívěšek se skobou, kterou jsem provlékl dírou rámu vozidla. V určitých případech se také může vyplatit, pokud sundáte nějakou jednu část čalounění, například v okolí prahů, kde pak AirTag přichytíte například za kabeláž. Vyhněte se ale umístění AirTagu do motorového prostoru, a to kvůli vysokým teplotám, které neprospívají ani baterii, anebo plastovému tělu. Na motorce lze pak AirTag umístit prakticky jen do odkládacího prostoru.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Domácí mazlíček

Posledním tipem, kam si můžete umístit AirTag, je váš domácí mazlíček. AirTag na psovi či kočce se může hodit tehdy, pokud se chcete pojistit proti případnému útěku – díky AirTagu mazlíčka jednoduše najdete. Ze zajímavosti lze pak AirTag připevnit na domácího mazlíčka v případě, že byste chtěli zjistit, kam vlastně chodí, což je ideální v případě kočky na vesnici. Co si navíc budeme nalhávat, takový přívěšek, kterým AirTag je, by chtěl mít každý pes a každá kočka. AirTag je u domácího mazlíčka možné umístit prakticky pouze na obojek a nikoliv jinam. Velikost AirTagu je podobná naší padesátikoruně, takže si můžete být jistí tím, že psovi či kočce rozhodně nebude vadit, a to ani z hlediska váhy.

AirTag můžete zakoupit zde