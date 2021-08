Elon Musk se opět tvrdě opřel do Applu

Není to tak dávno, co si šéf Tesly Elon Musk vzal na paškál společnost Apple a její App Store. Nyní tak učinil znovu, tentokrát na svém Twitteru, kde se pro změnu obul do provizí, které si Apple účtuje, a postavil se na stranu společnosti Epic Games v probíhajícím soudním sporu s Applem.

„Epic má pravdu,“ napsal Musk ve svém tweetu, a dále dodal, že si společnost Apple „prakticky účtuje globální poplatky“. Zatímco ve svém předchozím prohlášení, které pronesl v rámci vyhlašování finančních výsledků své firmy, se Musk spokojil spíše s jistými náznaky. ve zmíněném twitterovém příspěvku už si rozhodně žádné servítky nebral, a výslovně se vyjádřil jak o poplatcích, tak i o společnost Epic Games. Ta se do hlavního soudního sporu s cupertinským gigantem pustila v srpnu loňského roku, kdy záměrně a cíleně porušila pravidla App Storu, aby dala najevo svůj nesouhlas s nimi. Následek v podobě odstranění populární hry Fortnite z nabídky jablečného obchodu z aplikacemi na sebe nenechal dlouho čekat.

Epic Games není jedinou společností, která kritizuje Apple a podmínky jeho App Storu. Cupertinská společnost opakovaně čelila kritice z různých stran kvůli provizím, které si účtuje z příjmu vývojářů třetích stran, ale třeba také kvůli tomu, jak se staví k umisťování aplikací cloudgamingových služeb ve svém App Storu. Elon Musk se ale na svém Twitteru vyjádřil k Applu ještě v jedné souvislosti. Jedna z nedávno vydaných publikací totiž kromě jiného uvedla, že Musk údajně kdysi kontaktoval Tima Cooka kvůli potenciální akvizici Tesly společností Apple. Musk prý také údajně požádal Cooka, aby jej učinil šéfem Applu, načež jej Cook podle zmíněné knihy odkázal do patřičných mezí. Musk v souvisejícím tweetu uvedl, že s Timem Cookem nikdy o svém zájmu o vedoucí pozici v Applu nemluvil, a že Cook odmítl jeho setkání, na kterém se měla probírat případná akvizice.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020