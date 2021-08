5 zajímavých webových stránek, které se vám určitě budou hodit

Také tento víkend na stránkách našeho magazínu pokračujeme v představování zajímavých webových stránek. Zatímco nedávno jsme si představili pětici zábavných webů, dnes se opět podíváme spíše na užitečné stránky.

Chtěli byste se podívat, jak by vypadal váš osobní počítač, kdybyste na něm měli nainstalované třeba Windows 95? Vyzkoušet si to můžete na stránce Emupedia, která nabízí možnost spuštění řady dobových her a programů. Obsah zde neustále přibývá – o tom, zda je daný program ve fázi vývoje, zjistíte poté, co na jeho ikonku zamíříte ukazatelem myši.

Web Emupedia si můžete vyzkoušet zde.

Potřebovali byste jednorázově oddělit ve skladbě hlas od instrumentální stopy, ale muzikou se nezabýváte, takže na vašem počítači chybí potřebný software? Pomůže vám stránka Volacermover.org. V přehledném uživatelském rozhraní vás jednoduše a rychle provede všemi potřebnými kroky a provede přesně to, co od ní očekáváte. Stránka pracuje se skladbami, které na ni nahrajete z disku vašeho počítače, nikoliv s internetovými odkazy.

Web Vocal Remover najdete zde.

Určitě se i vám někdy stalo, že jste při procházení internetu narazili na článek, který byste si z nejrůznějších důvodů raději poslechli namísto klasického čtení. S různými nástroji pro předčítání obsahu ale často bývá problém, že jsou. jejich hlasy strojové a nepříliš přirozené. Pro předčítání obsahu můžete využít web s názvem NaturalReader. Funguje velice jednoduše – stačí požadovaný text zkopírovat, vložit na web, a zapnout předčítání.

Web NaturalReaders najdete zde.

Pokud chcete z vašeho videa snadno a rychle odstranit pozadí, ale netroufáte si zkoušet profesionální software pro úpravy tohoto druhu, můžete zkusit webovou stránku Unscreen.com. Web si umí poradit nejen s videem, které na něj nahrajete z pevného disku vašeho počítače, ale třeba také s animovanými GIFy z internetu.

Web Unscreen můžete vyzkoušet zde.

OnlineOCR pro převod digitálního obsahu na text

Narazili jste někdy na dokument ve formátu PDF, případně na vyfotografovaný dokument, který byste chtěli snadno a rychle převést na upravitelný text? Můžete tak učinit například na webu s názvem OnlineOCR. Princip je velice jednoduchý – stačí na web nahrát požadovaný soubor a poté se řídit instrukcemi na obrazovce.