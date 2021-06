Zábavné weby: 5 stránek, jejichž prohlížením se zaručeně pobavíte

Webové stránky nemusí být nutně vždy jen užitečné a souviset jen s prací nebo se studiem. Všichni jistě využíváme řadu webů také pro naši vlastní zábavu, přičemž se většinou jedná o sociální sítě, nejrůznější streamovací služby nebo třeba online hry. V našem dnešním článku vám představíme pětici webů, které možná neznáte, ale jejichž prostřednictvím se také zaručeně pobavíte.

Earth 2050 aneb pohled do budoucnosti

Earth 2050 Earth 2050 1 Earth 2050 2 Earth 2050 3 Earth 2050 4 +3 Fotek Earth 2050 5 Earth 2050 6 Vstoupit do galerie

Přemýšleli jste někdy o tom, jak bude naše planeta vypadat za pár desítek let? Co budeme považovat za samozřejmost, a jaké současné vynálezy budou tou dobou definitivně uloženy k ledu? Pod křídly společnosti Kaspersky vznikl zajímavý interaktivní web, který ukazuje, jak bude Země vypadat v roce 2050. Můžete si zde projít virtuální simulaci Země v budoucnosti, přečíst si nejrůznější předpoklady a předpovědi, a po přihlášení také vyjádřit svůj souhlas nebo naopak nesouhlas s nimi, a můžete dokonce přispět vlastní předpovědí.

Web Earth 2050 si můžete prohlédnout zde.

PlayPhraseMe aneb hledač filmových hlášek

Každý z nás zní jistě zpaměti celou řadu různých filmových hlášek. Přemýšleli jste ale někdy o tom, zda se náhodou jedna věta nevyskytuje ve více filmech najednou? Na stránce PlayPhraseMe můžete zadat libovolnou větu, a web vám následně automaticky vygeneruje všechny filmové scény, ve kterých tato fráze zazněla. Zobrazení a přehrávání si můžete do jisté míry přizpůsobit. Tato stránka má nicméně jeden háček – bezplatně vám přehraje pouze pět scén, pro neomezené přehrávání budete muset zaplatit 3 dolary měsíčně na Patreonu tvůrců stránky. Jednotlivé scény si můžete také stáhnout do vašeho počítače.

Web PlayPhraseMe si můžete prohlédnout zde.

Window Swap aneb netradiční vyhlídky z oken celého světa

Fotogalerie Window Swap 1 Window Swap 2 Window Swap 3 Window Swap 4 +2 Fotek Window Swap 5 Vstoupit do galerie

Už vás omrzela vyhlídka z okna vašeho bytu nebo domu? Chtěli byste se podívat, jak vypadá pohled z oken v ostatních koutech světa? Pak byste rozhodně měli navštívit webovou stránku Window Swap. Díky dobrovolníkům, kteří se na provozu tohoto webu podílejí, si můžete v klidu a teple vašeho domova vychutnat vyhlídky z oken po celém světě. Nechte si na webu Window Swap vygenerovat pohled z náhodného okna, a nechte se překvapit, zda se budete dívat do zahrádky kavárny ve vnitrobloku, do prostorné krajiny, na náves, do ulic velkoměsta nebo třeba na štíty hor. Na obsahu webu Window Swap se můžete svým výhledem z okna podílet také vy sami.

Web Window Swap najdete zde.

VirtualVacation aneb na dovolenou kamkoliv a kdykoliv

Fotogalerie Virtual Vacation 1 Virtual Vacation 2 Virtual Vacation 3 Virtual Vacation 4 +3 Fotek Virtual Vacation 5 Virtual Vacation 6 Vstoupit do galerie

Nemůžete se dočkat dovolené, ale z jakýchkoliv důvodů se na ni zrovna nedostanete? Procházky po cizích městech ve všech možných koutech světa vám alespoň virtuálně dokáže zprostředkovat webová stránka VirtualVacation.us. Můžete zde absolvovat virtuální procházku po některé z turistických lokalit, ale také zkusit například uhodnout destinaci, prohlédnout si záběry z webových kamer po celém světě, nebo si třeba prohlédnout některé ze známých i méně známých světových památek. Stránka nabízí také virtuální projížďky vybranými městy nebo třeba vyhlídkové lety.

Web VirtualVacation si můžete prohlédnout zde.

3D Driving Simulator in Google Maps

Fotogalerie 3D Driving Simulator in Google Maps 1 3D Driving Simulator in Google Maps 2 3D Driving Simulator in Google Maps 3 3D Driving Simulator in Google Maps 4 Vstoupit do galerie

Baví vás řízení (nejen) na počítači, a chtěli byste si vyzkoušet jízdu autem v různých místech na světě? K tomuto účelu můžete směle využít stránku 3D Driving Simulator in Google Maps. Jak název napovídá, tento web vás přenese na libovolné místo v satelitním (nebo jiném, vámi zvoleném) místě v Google Maps, přidělí vám auto, a nechá vás, abyste za pomoci šipek na klávesnici vašeho počítače předvedli své řidičské umění. Zobrazení mapy si můžete v tomto simulátoru plně přizpůsobit, a to včetně přiblížení a oddálení.

Web 3D Driving Simulator in Google Maps najdete zde.