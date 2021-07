8 vylepšení, která nabídne Siri v iOS 15

Operační systém iOS 15 přináší řadu skvělých nových funkcí a vylepšení. Některé novinky Apple prozradil již při uvádění samotného iOS 15 v rámci letošní WWDC, o jiných se dozvídáme postupně. Jaké novinky přináší v iOS 15 virtuální hlasová asistentka Siri?

Zpracovávání hlasu a personalizace na zařízení

Mezi věci, na které Apple u svých produktů a služeb klade opravdu velký důraz, je bezpečí a soukromí uživatelů. I to je jedním z důvodů, proč u Siri v iOS 15 probíhá veškeré zpracování a personalizace přímo na daném zařízení, a nedochází k odesílání jakýchkoliv dat jinam. Mezi další výhody této novinky patří také to, že k vyřizování veškerých žádostí dochází o poznání rychleji. Zpracování na zařízení je prozatím k dispozici pro Siri v němčině, angličtině, španělštině, japonštině, mandarínské čínštině a kantonštině.

Offline podpora

Ruku v ruce se zmíněným zpracováváním na zařízení přichází na iPhony s iOS 15 také novinka, v jejímž rámci bude možné řadu požadavků vůči Siri zpracovávat offline. Siri si tímto způsobem dokáže poradit například se správou časovačů a budíků, spouštěním aplikací, ovládáním přehrávání audio obsahu nebo přístupem k možnostem nastavení daného zařízení. Siri by si podle Applu měla v offline režimu umět poradit také se Zprávami, sdílením nebo požadavky ohledně volání.

Sdílení za pomoci Siri

Při práci s našimi Apple zařízeními často něco sdílíme s druhými. Může jít o podcasty, fotografie, webové stránky, zkrátka jakýkoliv obsah. V iOS 15 bude toto sdílení obsahu s přáteli nebo členy naší rodiny ještě lepší a jednodušší. Pokud se bude jednat o něco, co nelze běžným způsobem sdílet – například vlákno konverzace v nativních Zprávách – Siri při požadavku na sdílení nejprve pořídí screeenshot a poté jej odešle. Stačí jen zadat příkaz „Hey Siri, send this to [adresát]“.

Vylepšení kontextu mezi požadavky

Siri v iOS 15 si bude umět také mnohem lépe poradit se vzájemným kontextem mezi jednotlivými hlasovými požadavky. Pokud se jí například zeptáte na otevírací dobu konkrétního podniku, můžete jí následně položit dotaz ve stylu „Jak se tam dostanu“, načež Siri bez problémů pochopí, že slovem „tam“ je myšlen právě zmíněný podnik.

Kontakty

Siri v iOS 15 bude disponovat ještě jednou užitečnou schopností. Pokud na displeji vašeho iPhonu detekuje jméno některého z vašich kontaktů, pochopí, že chcete s dotyčným mluvit. V případě, že v nativních Kontaktech na vašem iPhonu otevřete konkrétní kartu se jménem, případně třeba otevřete textovou zprávu od konkrétního člověka, můžete namísto jeho jména zadat Siri požadavek ve stylu „Tell them I’m on my way“, a Siri pochopí, o koho se jedná.

Vylepšení HomeKitu

Siri umí pracovat s prvky, které jsou součástí vaší chytré domácnosti. V iOS 15 dojde v tomto směru ještě k dalším vylepšením. Můžete Siri například přikázat, aby v osm hodin večer rozsvítila stropní světlo ve vašem obývacím pokoji, a Siri si požadavek včetně stanovené doby bez problémů zapamatuje. Podobně bude Siri umět zpracovávat příkazy na základě polohy, takže jí můžete například říci, ať vypne klimatizaci ve chvíli, kdy opustíte domov.

Oznámení notifikací

Mezi další schopnosti, kterými bude Siri v iOS 15 disponovat, bude ohlašování všech notifikací v případě, že budete mít nasazená bezdrátová sluchátka AirPods. Až dosud uměla jablečná hlasová asistentka tímto způsobem ohlašovat příchozí hovory a zprávy, nyní se tato schopnosti rozšíří také na úplně všechny notifikace na vašem iPhonu. Vše potřebné budete moci nastavit v Nastavení -> Oznámení. Ve veřejné betaverzi iOS 15 nicméně tato funkce zatím ještě není dostupná. Stejně tak bude Siri umět hlásit vaše příchozí zprávy v případě, že váš iPhone bude připojen ke CarPlay, a v AirPodech a kompatibilních sluchátkách Beats vás zase dokáže upozornit na aktuální připomínky.

Další vylepšení

S příchodem operačního systému iOS 15 bude možné také na hlavní stránku webového prohlížeče Safari na vašem iPhonu přidat návrhy Siri pro webové stránky, které jste již v minulosti navštívili, případně pro související webové stránky. U vybraných jazyků dojde k vylepšení hlasu Siri.