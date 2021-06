Apple vylepšil HomeKit a Domácnost

Svou chvilku slávy si na úvodní Keynote WWDC odbyla i Domácnost a platforma HomeKit. Apple se u tohoto segmentu zaměřuje primárně na tři věci – jednoduchost, spolupráce produktů a vysoké soukromí. Co je tedy nového?

Domácnost přebrala de factu již představené funkce u iOS a iPadOS. Těšit se tedy můžete na SharePlay, který je využitelný nejen s přáteli, ale samozřejmě i s rodinou na jejich zařízeních. Do Apple TV rovněž přibyla funkce For All of You, která vám doporučuje filmy podle rodinných preferencí a z těch si můžete následně vybrat ty, které vás zaujaly.

Apple rovněž oznámil velké rozšíření oficiálních prodejů HomePodu mini. Bohužel, Česká republika ani Slovensko na seznamu chybí, což znamená jediné – ani letos se česky hovořící Siri nekoná. Poměrně zajímavou vychytávkou je podpora Siri i u některých non-Apple produktů. Všechny funkce asistentky s důrazem na soukromí nicméně zůstávají i přesto zachované, což je naprosto super. Siri se totiž rázem stane využitelnější – tedy alespoň pro ty, kteří si s ní dobře rozumí.