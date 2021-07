Mobilního Zaklínače v rozšířené realitě si vyzkoušelo už přes milion hráčů

Jakoby nestačilo, že si adaptace slavného Zaklínače od spisovatele Andrzeje Sapkowskiho vydobyly obrovskou popularitu ve světě seriálů a hlavně „velkých“ videoher, kde třetí díl RPG série stále patří mezi nejlepší hry všech dob. Slovanskou mytologií inspirovaný svět si nyní chce podmanit i svět mobilního gamingu. Minulý týden se na App Storu konečně vyloupla plná verze hry The Witcher: Monster Slayer, která po vzoru populárního Pokémon Go zasazuje pomocí rozšířené reality lov nestvůr do reálného světa. A fanoušci začali hru zkoušet opravdu ve velkém. Podle statistické agentury Sensor Tower si videohru vyzkoušelo během jednoho týdne od vydání již přes jeden milion hráčů.

O úspěch jde především kvůli prvním neúspěšným dvaceti čtyřem hodinám po vydání hry, kdy ji sužoval bezpočet bugů, jež hráčům například znemožňovali správným způsobem získávat nové úrovně. Od té doby byla většina z nich opravena a Monster Slayera si tak můžete zahrát již ve vypilované podobě. Nikoho asi nepřekvapí fakt, že nejúspěšnější zemí se pro hru stalo Polsko, odkud nejenže pochází samotný Zaklínač, ale i studio zodpovědné za aplikaci. Kromě počtu hráčů jsme se dozvěděli i týdenní příjmy, které se zastavily na částce 534 tisíc amerických dolarů. K číslům, která produkuje Pokémon Go, tak má novinka stále ještě daleko, jde ale o nadějný začátek. Vyzkoušeli jste si mobilního Zaklínače, stejně jako milion dalších hráčů? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem.