Seriál roku jménem Zaklínač?

Posledních několik měsíců byli fanoušci značky i dobrých seriálů jako na jehlách. Netflix připravil seriál Zaklínač, od kterého byla velká očekávání. Trailery vypadaly úžasně a nadšení živili i šťastlivci, kteří měli možnost pár epizod vidět před oficiální premiérou. Je to zhruba 24 hodin, co byl seriál vypuštěn a jistě jsou mezi vámi tací, kteří mají již celou první sérii za sebou. Za mě můžu říct, že jsem viděl 6 epizod, jsem nadšený a mám pocit, že Zaklínač, kterého skvěle ztvárňuje Henry Cavill, zalepí stále krvácející jizvy po tragické osmé řadě GoT. Jen připomeňme, že už před několika týdny Netflix přislíbil i druhou řadu. Sem s ní! Jak se Zaklínač líbí vám? Je to pro vás seriál roku?