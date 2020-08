Podívejte se na making of seriálu Zaklínač

Když seriál Zaklínač dorazil v prosinci na Netflix, doslova ho zbořil. Stal se velmi oblíbeným, ač skalní fanoušci některé prvky tvůrcům neodpustili. V seriálu jsme mohli narazit i na spoustu speciálních efektů a nunto říct, že natáčení takových pořadů není nikdy žádná sranda. Pokud byste se chtěli podívat do zákulisí, na Netflixu je nově Making of Zaklínače, a to s českými titulky.