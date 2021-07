Cloudgamingová služba Facebooku přichází na iPhony, v App Storu ji však nenajdeme

Uživatelé cloudgamingových služeb, kteří jsou zároveň také majiteli iOS nebo iPadOS zařízení, to v tomto směru neměli nikdy lehké. Společnost Apple totiž neumožňuje umisťování příslušných cloudgamingových aplikací do svého App Storu. Provozovatelé těchto služeb si ale naštěstí umí poradit i bez toho. Příkladem je Facebook, který nyní svou herní službu přináší majitelům Apple zařízení prostřednictvím webové aplikace.

Pravidla a podmínky jablečného App Storu bohužel neumožňují provozovatelům cloudgamingových služeb umístění příslušných aplikací v online obchodě s aplikacemi – museli by splnit podmínku odeslání každé z dostupných her zvlášť ke kontrole, a musí zde mít také svou vlastní stránku, což je velmi zdlouhavé, náročné a komplikované, a to jak pro uživatele, tak i pro tvůrce. Nejprve to vypadalo, že společnosti jako Microsoft nebo Facebook přijdou v tomto směru zkrátka, nakonec se ale ukázalo, že i zde existuje cesta. Hráči mají od letošního roku možnost zahrát si hry z Xcloud Game Passu také na svých iPadOS a iOS zařízeních, k dostupným službám se nyní přidala také služba Facebooku.

Viceprezident herního oddělení Facebooku Vivek Sharma uvedl v nedávném rozhovoru pro magazín The Verge, se se společnost Facebook rozhodla – podobně jako třeba zmíněný Microsoft – že majitelům iPhonů a iPadů zpřístupní hry ze své služby prostřednictvím speciální webové aplikace. Sharma také zkritizoval přístup společnosti Apple, který je podle něj v naprostém rozporu s principy a účelem cloudgamingu. „Dospěli jsme ke stejnému závěru jako ostatní: webové aplikace představují v tuto chvíli jedinou možnost, jak na iOS streamovat hry z cloudu,“ dodal. Podmínky, za jakých Apple umožňuje umisťování cloudgamingových her ve svém App Storu, jsou podle Sharmy překážkou, která hráčům brání v objevování nových her, v multiplatformním hraní, a také v okamžitém a neustálém přístupu ke kvalitním hrám z iOS zařízení.

Ke cloudgamingové službě Facebooku se můžete připojit zde.