Představení AirPods 3: Kdy Apple ukáže novou generaci svých sluchátek?

Představení AirPods 3 je dle všeho za dveřmi. Vyplývá to totiž jak ze zpráv týkajících se bezprostředního spuštění jejich prodejů, tak i nových informací o termínu jejich představení zveřejněných portálem DigiTimes. Jeho zdroje totiž tvrdí, že má Apple v termínu odhalení AirPods 3 už jasno a co víc – že není vůbec daleko.

Září. Tak přesně v tomto měsíci má Apple podle zdrojů DigiTimes novou generaci AirPods 3 představit. Stát se tak má konkrétně po boku iPhonů 13 a to zřejmě ve snaze učinit z těchto produktů neodolatelné prodejní “kombo”, které bude lámat prodejní rekordy. Nutno podotknout, že od iPhonů 13 Apple skvělé prodeje očekává již nyní a u AirPods se o ně snaží dlouhodobě, takže tato taktika není v žádném případě překvapením, ba právě naopak.

Kromě snaze co nejvíce nakopnout prodeje těchto produktů může mít souběžné představení iPhonů 13 a AirPods 3 také souvislost například s nějakou novinkou, kterou si Apple exkluzivně pro tyto produkty připravil. Jednat by se mohlo teoreticky o reverzní nabíjení u iPhonu 13, kterým by bylo možné právě AirPods 3 dobíjet. O této technologii se ostatně hovoří ve světě Applu již velmi dlouho a tak by zřejmě nebylo přespříliš překvapivé, kdyby se letos přeci jen konečně ukázala.