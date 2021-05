Kdy vyjde iPhone 13: Apple nepřímo naznačil, jak to s letošními novinkami bude

Kdy vyjde iPhone 13 je bezesporu jedna z nejpalčivějších otázek, kterou si v současnosti fanouškovský svět Applu pokládá. Přitom by se dalo říci, že k tomu, aby se z naprosto nesmyslné otázky stala otázka omílaná dlouhé měsíce před standardním odhalením, stačilo neuvěřitelně málo – konkrétně to, že Apple kvůli výrobním problémům loni po dlouhých letech sáhl místo po září po říjnu. Jak to tedy bude s novinkami letos?

Kdy vyjde iPhone 13

Pokud doufáte, že tentokrát je představení jasně naplánované na září, jako tomu bylo až do loňska tradičně, máme pro vás špatnou zprávu. Ještě donedávna to sice vypadalo, že září nestojí v cestě zhola nic, avšak podle spousty informací z uplynulých týdnů se zdá, že Apple opět koketuje s myšlenkou představení iPhonů 13 „až“ v říjnu – tedy opět měsíc po klasickém termínu. Jasno v tomto směru nicméně učiní až následující měsíce, které rozhodnou o tom, zda bude krize s dostupností komponentů a surovin pro výrobu novinek, která může právě odsunutí představení zapříčinit, natolik velká, jak se všichni obávají. A když říkáme všichni, myslíme tím skutečně všichni včetně Applu. Ten se totiž nechal u příležitosti nedávného oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí slyšet, že kvůli nedostatku komponentů očekává špatnou dostupnost iPadů a Maců ve druhém a třetím čtvrtletí letoška. A jelikož tyto produkty prodává v daleko menších počtech než iPhony a i tak se obává jejich nedostupnosti, zdají se problémy u iPhonů 13 víceméně nevyhnutelné. Naděje však umírá poslední.

Fotogalerie iPhone 13 Pro schema 10 iPhone 13 Pro schema 9 iPhone 13 Pro schema 8 iPhone 13 Pro schema 7 +7 Fotek iPhone 13 Pro schema 6 iPhone 13 Pro schema 5 iPhone 13 Pro schema 4 iPhone 13 Pro schema 3 iPhone 13 Pro schema 2 iPhone 13 Pro schema 1 Vstoupit do galerie

Máte-li tedy letos kupovat nový iPhone s tím, že jste rozhodnuti pro koupi „třináctky“, počítejte s tím, že se ani letos nemusí Apple vrátit z hlediska představovacího harmonogramu do starých kolejí a místo září novinky odhalí „až“ v říjnu. Zároveň je potřeba opět počítat i s tím, že se můžeme i letos dočkat spuštění prodejů ve dvou vlnách, přičemž druhá může odstartovat až v listopadu.