iPhony 13 dostanou podporu rychlejšího kabelového nabíjení

Jestli mají v něčem iPhony dlouhodobě rezervy, je to rychlost jejich nabíjení. Ta je totiž jak v případě kabelového, tak i bezdrátového nabíjení ve srovnání s konkurencí poměrně nízká, za což jsou iPhony často terčem posměšků. To by se však mělo v případě kabelového nabíjení letos u iPhonů 13 alespoň částečně změnit.

Zdroje pocházející z Asie tvrdí, že má Apple v plánu letos vnuknout iPhonům 13 podporu 25W kabelového nabíjení, čímž tak o 5W překoná nynější maximální rychlost. iPhony 12 jsou totiž v současnosti omezeny maximálně na 20W, díky čemuž je lze z 0 na 50 % nabít zhruba za půl hodiny. 25W adaptéry by pak měly tuto dobu logicky adekvátně zkrátit, což je rozhodně pozitivní. Daní za to pak bude samozřejmě vyšší opotřebovávání baterie a tedy i její rychlejší degradace.

Ačkoliv toho zdroje o nabíjení již více neprozradily, v předešlých měsících jsme slyšeli i o zrychlení bezdrátové verze. Ta by měla sice zrychlit zřejmě jen přes MagSafe, avšak i to by zřejmě mnoha uživatelům stačilo. Nabíjení pomocí MagSafe nabíječek se totiž těší díky své pohodlnosti mezi uživateli velké oblibě. Veškeré podrobnosti se nicméně samozřejmě dozvíme až v průběhu podzimu, kdy k odhalení novinek dojde.