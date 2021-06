iPhone 13 baterie: Známe přesné kapacity všech letošních iPhonů

Zajímá vás, jaké budou v iPhone 13 baterie? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Velmi přesný leaker L0vetodream se totiž před pár desítkami minut vytasil s náloží velmi zajímavých informací ve formě přesných kapacit baterií všech letošních iPhonů. Co nás tedy na podzim čeká a o kolik to bude lepší oproti loňské generaci iPhonů? Přesně to se dozvíte v následujících odrážkách, které jsme tentokrát nasadili pro lepší přehlednost:

iPhone 13 Pro Max – 4352 mAh (iPhone 12 Pro Max – 3687 mAh)

(iPhone 12 Pro Max – 3687 mAh) iPhone 13/13 Pro – 3005 mAh (iPhone 12/12 Pro – 2815 mAh)

(iPhone 12/12 Pro – 2815 mAh) iPhone 13 mini – 2406 mAh (iPhone 12 mini – 2227 mAh)

Jak tedy můžete sami vidět, nárůsty kapacit baterií u všech chystaných modelů jsou více než zajímavé. Suverénně nejzajímavější je pak u iPhonu 13 Pro Max, který by se mohl dočkat prodloužení výdrže o poměrně slušnou nálož hodin. Solidní nabobtnání výdrže pak čeká i iPhone 13 mini vzhledem k tomu, že je i přes menší nárůst kapacity velmi malý. U iPhonů 13 a 13 Pro pak bude nárůst velmi pravděpodobně nejmenší. Někteří z vás možná namítnou, že v případě modelů 13 Pro a 13 Pro Max se pak do výdrže negativně podepíše navýšení obnovovací frekvence displeje, ale tyto obavy jsou pravděpodobně liché. Naprostá většina leakerů se totiž shoduje na tom, že nové LTPO OLED panely budou extrémně energeticky úsporné, díky čemuž by neměly mít na spotřebu baterie větší vliv než klasické OLEDy využívané doposud.