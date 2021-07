Kalendář na iPhone: 7 nejlepších, které byste si neměli nechat ujít

Pokud chcete mít přehled v tom, co všechno budete dělat v následujících dnech, tak byste měli bezesporu využívat jakýkoliv kalendář. Někteří jedinci preferují klasický papírový kalendář či diář, do kterého si značí vše důležité. V dnešní době je ale o mnoho modernější a jednodušší využívat aplikaci kalendáře, která toho nabídne o mnoho více. V jablečném ekosystému lze využít nativní aplikaci Kalendář, bohužel ale mnoho uživatelům nevyhovuje. Jestliže jste i vy nativní Kalendář vyzkoušeli a zjistili jste, že se pro vás nejedná o to pravé ořechové, tak jste tady správně. V tomto článku si totiž ukážeme X nejlepších kalendářů na iPhone, které byste si neměli nechat ujít.

Fantastical

Jestliže se pokusíte vyhledat nejlepší kalendáře na iPhone, tak je dosti pravděpodobné, že se vám v prakticky všech případech objeví na prvních příčkách Fantastical. Jedná se o jednu z nejvíce populárních kalendářových aplikací na iPhone, někteří jedinci dokonce uvádí, že nemá konkurenci. S pomocí Fantastical můžete vytvářet nové události lépe než kdykoliv předtím, využít můžete také několik různých zobrazení, které vám pomohou se zorientovat. Mezi další skvělé funkce kalendáře Fantastical patří seznam denních povinností, které se vám automaticky objeví. Během dne si pak tyto povinnosti pouze odškrtáte a pokračujete dále. Funkcí je k dispozici opravdu nespočet a hledáte-li kalendářovou aplikaci, rozhodně dejte Fantastical šanci.

Fantastical stáhnete zde

Calendars 5

Stáhli jste si Fantastical a zjistili jste, že vám nevyhovuje, popřípadě jste se rozhodli, že jej využívat nechcete? Rozhodně se nic neděje, jelikož alternativ je k dispozici opravdu nespočet. Mezi jednu z nejvíce schopných konkurencí této aplikace lze považovat Calendars 5. V rámci této aplikace se můžete jednoduše přesouvat mezi několika různými zobrazeními, díky kterým si zajistíte přehled ve všech případech. Využít můžete také funkce oddálení či přiblížení pro zobrazení méně či více detailního kalendáře. Součástí Calendars 5 jsou také vestavěné připomínky, které se umí synchronizovat s Připomínkami na iCloudu. Ať už tedy budete využívat jakékoliv připomínky, tak si můžete být jistí, že je budete mít všechny pohromadě.

Calendars 5 stáhnete zde

BusyCal

BusyCal je další skvělou kalendářovou aplikací, která si zajisté najde své uživatele. Tato aplikace je k dispozici také pro macOS, kde si ji uživatelé velice pochvalují – a v rámci iOS tomu není jinak. Využít můžete nespočet různých funkcí, které vám pomohou ve splnění každodenních úkolů. Jedná se například o přizpůsobitelné zobrazení kalendáře, integrované připomínky či podporu dalších kalendářů třetí strany, například Google Kalendář či třeba Exchange. BusyCal je určen především pro takové jedince, kteří tráví hodně času na cestách. Tato aplikace totiž automaticky počítá s časem cesty na jednotlivé události, nechybí také podpora Google Maps pro jednoduché navigování. BusyCal se nemusí na první pohled úplně líbit, pokud mu však dáte šanci, možná vás překvapí.

BusyCal stáhnete zde

Timepage

Hledáte stylové kalendář pro iPhone a zároveň už jste někdy slyšeli o úspěšné společnosti Moleskine? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak byste měli dát šanci aplikaci Timepage. Výhodou této aplikace je naprosto jednoduché ovládání a perfektní design. Timepage nabízí jednu speciální funkci, kterou byste u ostatních kalendářových aplikací hledali marně – jedná se o Heatmap, potažmo jakousi tepelnou mapu. V tomto zobrazení si můžete jednoduše zobrazit jednotlivé dny, okolo kterých se vytvoří jakási bublina. Čím více barev tato bublina má, tak tím více vás toho v konkrétní den čeká. Nechybí také podpora Siri a využít můžete také možnost synchronizace s ostatními kalendáři.

Timepage stáhnete zde

Google Kalendář

Jestliže hledáte bezplatný kalendář a je vám sympatická společnost Google, tak se vám bude líbit její řešení v podobě Google Kalendáře. Ten dokážete perfektně využít, pokud využíváte také ostatní aplikace z ekosystému Google. Tato aplikace nabízí jednoduchý design, na který si rychle zvyknete. Součástí Google Kalendáře jsou také připomínky, opomenout nesmíme ani na podporu sdílených kalendářů či úpravu jednotlivých událostí v reálném čase. Samozřejmostí jsou pak různá zobrazení, díky kterým budete mít přehled o následujícím dni, týdnu či měsíci.

Google Kalendář stáhnete zde

Things 3

Things 3 není jen tak obyčejný kalendář. Namísto toho se jedná o jeden z nejlepších plánovačů na iPhone. Pokud patříte mezi lidi, kteří používají svůj kalendář primárně jakožto připomínky, tak věřte, že musíte Things 3 vyzkoušet. Tuto aplikaci můžete využít především pro naplánování celého dne či správu vašich projektů. Cílem Things 3 je, abyste se postupně dostali k vaším cílům. Navíc k tomu je nutné zmínit, že aplikace Things 3 je opravdu velmi jednoduchá na používání, a že si ji zajisté velmi rychle oblíbíte. Uživatelé uvádí, že ke zvyknutí si na Things 3 potřebujete pouze jednu jedinou hodinu, během které už budete mít lépe zorganizovaný celý život.

Things 3 stáhnete zde

Vantage Calendar

Aplikace Vantage Calendar se od ostatních kalendářových aplikací liší především svým netradičním designem a nespočtem možností pro přizpůsobení. Ovládání tohoto kalendáře se provádí především prostřednictvím gest, co se však týče samotných funkcí, tak se nemusíte bát, že by vám mohlo něco chybět. nechybí tak například správa události, sdílení kalendářů či například synchronizace s připomínkami, přidávání polohy, označování štítky a mnoho dalšího. K jednotlivým událostem si můžete nastavit také barvu, která vám pomůže si ji lépe zapamatovat – podobně jako kdybyste si při učení poznačili některé látky barevnými papírky. Nechybí několik různých stylů zobrazení, ze kterých si zajisté vyberete ten, který vám bude vyhovovat nejvíce.

Vantage Calendar stáhnete zde