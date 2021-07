Na našem magazínu se neustále věnujeme aktuálně nejnovějším operačním systémům, které Apple představil na začátku června v rámci vývojářské konference WWDC21. Konkrétně jsme se dočkali představení iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto systémy jsou aktuálně k dispozici pouze v rámci beta verzí, a to jak těch vývojářských, tak i veřejných. To znamená, že obyčejný uživatel si je prozatím klasickým způsobem nenaistaluje – to bude možné až za pár měsíců. Jestliže ale patříte mezi jedince, kteří rádi testují nové systémy před veřejným vydáním, tak se vám tyto články rozhodně budou hodit. V tomto článku se společně podíváme na další novinku z iOS 15.

iOS 15: Jak v Safari zobrazit odkazy, které s vámi sdíleli ostatní uživatelé

V rámci iOS 15 jsme se dočkali mnoha různých novinek, které většina z nás zajisté bude využít každý den. Zmínit můžeme například kompletně přepracovaný FaceTime, funkci Live Text a mnoho dalšího. Mezi jednu z funkcí, kterým Apple na prezentaci věnoval relativně dlouhou dobu, patří také sekce Sdíleno s vámi, která se zobrazuje v některých nativních aplikacích. V rámci této sekce si můžete prohlédnout nějaký obsah, který s vámi někdo sdílel v rámci aplikace Zprávy. Ve Fotkách se tak jedná o fotografie a videa, v Safari zase o odkazy na různé webové stránky. Pokud nevíte, kde v Safari tuto možnost najít, tak se stačí držet tohoto postupu:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu s iOS 15 přesunuli do nativní aplikace Safari.

Jakmile tak učiníte, tak v pravé části adresního řádku klepněte na ikonu dvou čtverečků.

Následně pak v levé části adresního řádku stiskněte ikonu +.

Tímto se ocitnete na úvodní obrazovce, kde si můžete nechat zobrazit různé prvky.

Zde pak stačí, abyste sjeli o kus níže, kde lokalizujte sekci Sdíleno s vámi.

kde lokalizujte sekci V rámci této sekce už se vám veškeré s vámi sdílené odkazy zobrazí.

Výše uvedeným způsobem lze tedy v Safari zobrazit odkazy, které s vámi sdíleli ostatní uživatelé. Jestliže tuto sekci nevidíte, tak stačí, abyste na úvodní obrazovce sjeli úplně dolů, kde klepněte na tlačítko Upravit, a poté aktivujte zobrazení prvku Sdíleno s vámi. Kromě toho si zde můžete upravit také pořadí jednotlivých prvků. V rámci sekce Sdíleno s vámi můžete také klepnout na Zobrazit vše, kde se vám zobrazí veškeré odkazy, které s vámi byly v poslední době sdíleny. Pokud klepnete na jméno uživatele pod odkazem, tak dojde k přesunu do aplikace Zprávy, kde budete na vybraný odkaz ihned schopni reagovat.