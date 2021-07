Příchod iPhonu SE 3 je prakticky jistý. Dostane čip A14 Bionic i podporu 5G

Jste-li fanoušky levných kompaktních iPhonů s tradičním rámečkovým designem a Home Buttonem, následující řádky vás jistě potěší. Příchod nové generace iPhonu SE, která je de facto ztělesněním předešlé charakteristiky, totiž dorazí prakticky podle všech zdrojů už v první polovině příštího roku. Tento termín dnes opět potvrdily i zdroje portálu DigiTimes.

Zdroje již poněkolikáté potvrdily, že se novinka dočká stejného designu jako iPhone SE 2. generace, která vychází z iPhonu 8. Co se pak týče procesoru, v těle telefonu má tepat čip A14 Bionic, který naleznete i v iPhonech 12 (Pro) či iPadech Air 4. Samozřejmostí je pak vylepšení fotoaparátu nebo třeba výdrže baterie. Možná tím nejzajímavějším vylepšením pak má být podpora 5G sítí, díky které se má iPhone SE 3 stát jedním z nejlevnějších, ne-li nejlevnějším 5G telefonem na trhu.

Ačkoliv zdroje výše zmíněného portálu již žádné další detaily neprozradily, z předešlých týdnů víme například to, že Apple pracuje i na větší verzi iPhonu SE v designu iPhonu 11. Ten však má místo klasického Face ID disponovat Touch ID v Power Buttonu, čímž se Applu podaří srazit jeho cenu na přijatelnější úroveň. Poměrně zajímavé je pak to, že by se měl tento model stát zároveň prvním iPhonem s otvorem v displeji, ve kterém se budou skrývat senzory a fotoaparát. Jeho příchod má být naplánován na rok 2023, ale je možné, že jej Apple po úspěchu iPhonu SE 3 uspíší.