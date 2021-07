Herní Netflix se blíží. Jeho budoucnost u Applu je však ve hvězdách

Zdá se, že Netflixu vody seriálů a filmů již skutečně nestačí a své budoucí působiště vidí na poli videoherního průmyslu. Tvrdí to alespoň zdroje agentury Bloomberg, které navazují na spekulace z předešlých měsíců o chuti Netflixu vytvořit si vlastní herní platformu podobnou například Apple Arcade. Právě práce na ní totiž nyní začaly nabírat na obrátkách.

Zdroje Bloombergu tvrdí, že spuštění herního Netflixu je ještě relativně daleko, jelikož společnost začala teprve shánět kompetentní experty, kteří by jí se spuštěním novinky měli pomoci. Extrémně zajímavé je pak to, že se nejedná o žádné malé ryby – Netflix totiž loví třeba i v řadách EA či Ubisoftu, tedy nejvýraznějších herních gigantů dnešní doby. Nutno nicméně podotknout, že lovit je v tomto případě možná až příliš odvážné slovo. Spekuluje se totiž nad tím, že by herní Netflix mohl být jakousi kombinací exkluzivních herních titulů vycházejících zřejmě z filmů a seriálů na platformě, které doplní kousky ověřených studií právě v čele s EA či Ubisoftem a ze služby bude tak de facto “všehochuť”. Je tedy možné, že onen lov je spíše snahou naklonit si přední představitele vývojářských studií na svou stranu, aby měl Netflix později snadnější pozici pro vyjednávání.

Ačkoliv je přesná podoba herního Netflixu zatím velkou neznámou a ve výsledku nevíme ani to, zda bude cílit na počítače či mobily (byť se zprvu hovořilo primárně o telefonech), už nyní je jasné, že s jejím dostáním na platformy Applu to Netflix mít snadné rozhodně nebude. Jakýkoliv herní klient ve formě klasické aplikace je totiž vzhledem k podmínkám v App Store holé sci-fi a jedinou možností, jak službu na Apple produkty dostat, je tak vytvoření webové aplikace po vzoru xCloudu či GeForce NOW. Je však otázkou, zda je toto řešení vůbec životaschopné pro mobilní gaming. Vše ale ve výsledku ukáže až čas.