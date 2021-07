Apple finančně pomůže obětem záplav v Německu, Belgii a Nizozemsku

Evropa musí v posledních týdnech řešit jednu živelnou katastrofu za druhou. Po nedávném tornádu, které se prohnalo Hodonínskem v Česku totiž musí nyní řešit rozsáhlé záplavy v Německu, Belgii a Nizozemsku, přičemž u našich západních sousedů je situace zdaleka nejhorší. Velkých potíží, které musí nyní výše zmíněné země v souvislosti se záplavami řešit, si je však naštěstí velmi dobře vědom i Apple, který přislíbil ústy svého šéfa pomoc.

Jak bývá u kalifornského giganta zvykem, jednat se má o pomoc finanční a to jak Německu, tak i Belgii a Nizozemsku. Jak tučná finanční injekce bude sice šéf Applu neoznámil, v minulosti se však podobné pomoci pohybovaly v řádech jednotek až nižších desítek milionů dolarů, takže se dá očekávat, že se i tentokrát bude pomoc pohybovat kolem těchto částek. Ve hře je navíc rovněž bezplatná oprava či výměna Apple produktů, ke které Apple taktéž poměrně často při živelných katastrofách přistupuje, aby obětem usnadnil návrat do jejich běžného života, potažmo jim pomohl k rychlejším získávání peněz na vlastní pěst díky možnosti vrátit se do práce.