Apple chce baterie pro Apple Car vyrábět v USA

Ačkoli je auto z dílny Applu ještě písní daleké budoucnosti, jednou se ho dočkáme. Apple se již na výrobu připravuje a dle zahraničních zdrojů se velmi zasazuje o to, aby se baterie vyráběly přímo ve Spojených státech. I tak ale s nejvyšší pravděpodobností budou tyto práce probíhat za spolupráce s nějakým zahraničním partnerem. Například se hovoří o tchajwanských společnostech Foxconn a Advanced Lithium Electrochemistry, které plánují v dohledné době zřídit ve Spojených státech nové továrny. Teoreticky by tedy na spolupráci s Applem měly v tomto směru slušnou šanci.

Předně se tedy hovoří hlavně o společnosti Foxconn, což je logické, jelikož se jedná o jednoho z největších dodavatelů Applu. Dříve se šuškalo, že technologický gigant by mohl ohledně baterií pro Apple Car hledat partnerství u největších čínských dodavatelů baterii v podobě CATL a BYD. To se ale vzhledem k současným zprávám jeví jako již nemožné. Pokud jde o Apple Car, pravděpodobně se v současné době jedná o nejtajemnější projekt Applu. Dle mnohých analytiků se představení tohoto produktu dočkáme nejdříve za tři roky. Každopádně se snad máme na co těšit. Kolik bude podle vás stát první auto s logem nakousnutého jablka?