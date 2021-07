iPhony 13 budou podle Applu hit, do konce roku jich chce prodat 90 milionů

Ačkoliv nebudou letošní iPhony 13 alespoň podle dosavadních úniků žádnou revolucí, ale spíše další pěknou evolucí rok starého modelu, Apple jim podle zdrojů agentury Bloomberg bezmezně věří. Na své dodavatele má totiž v posledních týdnech čím dál více tlačit na urychlení jejich výroby, čímž si chce zajistit jejich dostatek v případě silné poptávky, kterou očekává. Do konce roku má totiž v plánu prodat na 90 milionů iPhonů 13.

Vize Applu nejsou v žádném případě nesplnitelné. Standardně totiž na podzim a zimu objednává na 75 milionů kusů telefonů, které je zpravidla schopen prodat. A jelikož zažil skvělé prodejní úspěchy i v loňském roce, který výrazně ovlivnila pandemie koronaviru a mnozí uživatelů kvůli ní nad přechodem na nový telefon přemýšleli mnohem více než dříve, nelze se mu divit, že má letos poté, co již začíná pandemie díky očkování snad pozvolna ustupovat, velké vize. Tím spíš, když se v žádném případě nedá říci, že by byly letošní iPhony nezajímavé. Solidním důvodem i k přechodu z loňských modelů by mohla být například vyšší obnovovací frekvence displeje, lepší výdrž baterie, kvalitnější fotoaparát a pro kritiky výřezu v displeji i jeho výrazné zmenšení.

Aby byl schopen Apple svůj plán splnit a do konce roku skutečně 90 milionů iPhonů 13 prodat, je prakticky jasné, že si nemůže dovolit jejich představení později než v první polovině září, jak tomu bylo pravidlem i v minulosti. Po jejich boku pak na stejné Keynote pravděpodobně světu ukáže i novou generaci Apple Watch, která se dočká změny designu z kulatých hran na hrany ostré či výkonnějšího čipu. V průběhu podzimu by pak měly dorazit i redesignované 14” a 16” MacBooky Pro, iPad mini či nová sluchátka AirPods.