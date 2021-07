MagSafe Battery Pack není powerbanka!

Apple je asi ta poslední společnost na světě, která by potřebovala nějakého obhájce, navíc pak v mé podobě. Přesto mám pocit, že tentokrát řada lidí příliš nepochopila, co Apple včera večer vlastně představil. MagSafe Battery Pack je nástupce Battery Case, tedy obalů, které přinášely integrovanou baterii přímo do svého těla. Vzhledem k tomu, že jsem aktivně používal každou generaci Battery Case a to zejména na dovolených a v situacích, ke kterým jsou určeny, troufám si tvrdit, že jsem na rozdíl od mnoha komentujících pochopil, co je to vlastně za produkt a k čemu je určený. MagSafe Battery Pack navíc Battery Case nejen nahrazuje, ale také naprosto překonává.

Apple nikde nemluví a ani v případě obalů s integrovanou baterií nemluvil o svém řešení jako o powerbance, ale jako o baterii. Zásadní rozdíl mezi tím jak používáte powerbanku a jak MagSafe Battery Pack je v tom, že zatímco v prvním případě používáte telefon až do doby, dokud vám nedojde energie a pak k němu připojíte powerbanku, ze které jej nabijete, v případě MagSafe Battery Packu vyrazíte ráno do ulici s připnutou baterií k MagSafe a jakmile vám v ní dojde energie, tak ji odepnete, strčíte do batohu a máte stále na 100 % nabitý telefon.

MagSafe Battery Pack je potřeba vnímat jako baterku, o jejíž kapacitu se zvětší kapacita celého iPhone. Nejedná se navíc u většiny lidí o zařízení, které budou používat při běžném dni, ale například na dovolené, kde svůj iPhone kvůli focení nebo navigování používají víc než obvykle. V tom případě ráno vyrazíte z hotelu s nasazeným MagSafe Battery Packem a nezajímá vás, jak rychle nabíjí váš telefon a dokonce si troufám tvrdit, že ani to, jaká je jeho kapacita. Ano, ta by mohla být vždy větší a je pravda, že tak malou čekal asi jen málo kdo, ovšem vy jej vnímáte jako zvětšení kapacity baterie ve vašem iPhone. Jakmile vám například na oběd dojde v MagSafe šťáva, zkrátka jediným pohybem ruky baterii odpojíte a budete mít na zbytek dne integrovanou baterii v iPhone, která bude mít například na oběd ještě stále 100% energie.

Smyslem Battery Packu tedy není nabíjet iPhone tak, jak to známe u powerbank, ani není smyslem pomocí něj nabíjet jiná zařízení. Jedná se zkrátka o rozšíření baterie pro váš iPhone, které však můžete kdykoli odepnout a nemusíte jej mít na telefonu v situaci, kdy je vybitý. Za mě osobně se jedná o perfektní věc a to zejména na dovolenou nebo do situací, kdy počítate s tím, že by vám večer již nemusela baterie ve vašem iPhone stačit. Oproti předchozím obalům s integrovnaou baterií jej navíc kdykoli odepnete a váš iPhone nemá ani o gram navíc a nemusíte na něm mít připlé něco, co je vám v momentě, kdy se to vybije k ničemu.